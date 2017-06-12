（吉隆坡12日讯）资深歌手钟伟出道20年，他將反串开个唱？於12日的记者会上，钟伟此话一出，让全场嘉宾哗然！钟伟自出道以来一直想邀一群歌坛好友同台开唱，直到今年2月与好友聚会，无意中聊起这个心愿，好友纷纷起哄怂恿他马上行动，並答应全力支持！

从3月分开始筹备演唱会的钟伟，兴奋表示从演唱会的构思、策划及內容他都全神投入，希望能够以自己最满意的模式去完成於7月30日，晚上7时30分在加影斐翠大酒家举行的《钟情伟歌‧欢乐演唱会》。

为顾及各年龄层歌迷不同需求，钟伟以全新姿態呈献，选曲包括各类曲风。此外，他还透露演唱会会穿插重新编写的爆笑短剧《梁山伯与祝英台》，在司仪好奇追问下，钟伟只透露短剧里將会有「反串祝英台」的角色。

在娱乐圈人缘极佳的钟伟，邀来相识多年及曾合作过的歌星好友，如刘珺儿、湛爱铃、刘燕燕、利慧君、朱劲旋、黄文亮及现年只有14岁的小歌手罗伟洪当嘉宾！

此外，钟伟在记者会召开前，宣佈演唱会门票已经售出90%的好消息，並呼吁歌迷朋友一定要尽快抢购剩余的门票，有关宴席票价及订票热线：宴席票价：VVIP5000令吉、3000令吉及2000令吉，订票热线：012-3186469（叶晓慧）。