（吉隆坡12日讯）针对砂拉越州政府突然宣布退出大马旅游局，旅游及文化部长拿督斯里纳兹里表示欢迎。

他说，他本来就有意关闭砂州的大马旅游局办公室，因为职能与砂州旅游推广局重叠。

「事实上，我们在今年1月就已经关闭砂州那边的旅游局办公室。」

他今日接受访问时表示，砂州政府退出大马旅游局后，所留下的空缺，將由移民局的代表来填补。

他补充，就算砂州政府不再参与大马旅游局，该局也会继续推广砂拉越旅游。

「与其让州属的代表出任，我会委任大马移民局填补该空缺。委任不同机构的人填补空缺会比较好，移民局也可以帮忙我们处理一些问题。」

询及委任移民局是否是希望该机构协助解决旅游签证的问题，纳兹里也坦然回应说：「是的，就是签证问题。」

他也强调，不管砂拉越有没有退出大马旅游局，联邦政府还是会继续推广砂州旅游。

根据大马旅游局网站资料，大马旅游局董事局成员有13人，都是来自政府部门及相关私人界的代表，比如亚航首席执行员艾琳奥玛，以及斯里马来西亚酒店执行主席拿督阿都阿兹。

来自州属的代表只有两人，分別是沙巴国家公园董事会主席拿督斯里东姑再纳阿德林，以及砂拉越旅游、艺术及文化部永久秘书拿督伊克帕宏。

根据记者观察，移民局总监拿督斯里慕斯达法的名字已被列入董事局名单，如果砂拉越州代表的空缺由移民局填补，这可能意味移民局在大马旅游局的代表將增至两人。