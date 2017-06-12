（大山脚12日讯）38岁反贪会官员知法犯法，涉嫌勒索警员而被捕，今早被带往大山脚法庭再申请延扣两天至6月14日。

嫌犯的延扣期今日已届满，早上9时35分被警方押往大山脚法庭再次申请延扣令，身穿橙色扣留服的他，一直低头不语。早上11时许被押出法庭时，嫌犯为避免容貌曝光，全程拉起扣留服套住头部。

此外，媒体今早8时45分抵达大山脚法庭时发现大门已关上，其中一名保安以推事指示为由，不允许媒体进入法庭范围內採访，经过多次交涉后，才于9时52分允许媒体进入法庭大厅等候。

过去，该法庭在非办公日期间，也曾发生数次媒体採访受阻事件，惟保安的標准不一，有时允许媒体进入，有时则禁止媒体在法庭范围內採访。

嫌犯已在反贪会服务16年，属资深官员，任职布城反贪会情报组，专门负责收集北马的情报。嫌犯已婚，並育有3名孩子。

他是于6月5日晚上8时，勒索一名负责取缔「非法组织／肃赌与反风化组」（D7组）的巫裔警员，要求后者每个月给他3000令吉保护费。

两人于6月8日晚上10时20分在诗布朗再也一间油站约见，期间嫌犯指自己负责报告非法赌博活动的情报，若该名警员不要被反贪委会找上门，最好按时每月缴交3000令吉保护费。

事主不堪被威胁及勒索，于是向警方投报。在警方佈下天罗地网下，嫌犯于6月9日晚上10时20分在马章武莫一家餐厅內，从事主手上接过3000令吉勒索金时，遭威中警方D7组逮捕。

嫌犯涉嫌牴触刑事法典第384条文（勒索）被捕，人赃並获，警方从其身上取获3000令吉，並充公其手机、福士伟根Polo Sedan轿车、两个9mm弹壳等。