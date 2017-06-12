（檳城13日讯 ）经济学者阿都卡立博士分析，大马公民月薪中位数去年只涨了区区3%，扣除2.1%通货膨胀后，实质薪水只涨不超过1%，约等于区区20令吉而已。

隨著《2016年大马薪酬调查报告》上月出炉后，阿都卡立日前接受《东方日报》访问时分析，我国去年的薪水涨幅令人担忧。

他指出，虽然整体员工薪水中位数从2015年的1600令吉涨至2016年的1703令吉，涨幅为6.4%，但这涨幅比起前年的6.7%来得低。

「无论如何，若我们只看大马公民员工，其涨幅只有3%（从2015年的1942令吉涨至2016年的2000令吉），比前一年的8%来得低。」

他说，若经过通货膨胀调整后，大马员工去年的实际月薪中位数涨幅低于1%，意即半数大马员工在2016年的实际月薪，只比2015年高出约20令吉而已。

相比之下，非公民员工的月薪中位数，则从2015年的1138令吉，涨了5.4%至1200令吉。

此外，阿都卡立说，全马只有布城、吉隆坡及雪兰莪3个区域的薪水中位数超过2000令吉，全国惟有布城薪水中位数超过3000令吉。

「就连最富有的区域-吉隆坡，半数员工薪水少过2500令吉，檳城半数员工薪水则低于1800令吉。这意味著，即使我们接近高收入国地位，大马员工也没有接近高收入员工。」

专注提升员工收入

因此他认为，我国不应继续痴迷于达致高收入国的地位，反而应把重点放在发达国家地位，把目標及专注放在提升员工收入，会更有意义。

「即使我国的人均收入达至高收入国的水准，但半数员工连2000令吉月薪都没有，这是没意义的。」

资料显示，中位数（Median）是將数据排序后，位置在最中间的数值，即一半的数据都低过中位数。相较于平均数，中位数更能衡量某地区普通民眾的收入水平，因为在贫富悬殊的地区，平均数可能被高收入者拉高。

吉打去年薪水中位数涨幅最高

吉隆坡员工去年的月薪中位数涨幅在全国排名第2高，即13.6%，从2200令吉涨至2500令吉，涨幅仅次于吉打的14.5%。

除了吉打及吉隆坡，另一个呈现薪水中位数呈现双位数成长的州属是沙巴，即12.7%。 至于薪水平均数方面，只有登嘉楼及布城分別以10.9%及10.1%呈现双位数成长。

整体上，所有州属的薪水中位数及平均数在2016年都有上涨，除了纳闽的薪水中位数维持不变。

柔佛的薪水中位数涨幅在全国排名第2低，只涨2.6%，而檳城的5.9%涨幅，也低于全国水平6.4%。

从薪水数额来比较，全国共有7个州属或联邦直辖区的薪水中位数高于全国水平1703令吉。此外，5个州属的薪水平均数高于全国水平2463令吉。

在各州属或区域当中，布城的薪水在全国排名榜首，薪水中位数及平均数分別是3250令吉及3995令吉，吉隆坡和雪兰莪则分別排名第2和3名。