（本报古晋12日讯）2017年第29届东运会（SEA GAME）火炬传递来到三马拉汉的巴当沙隆大桥，联邦青年与体育部长兼大马东运会组委会主席凯里，今日在前砂足球运动员卡玛鲁汀达哈陪同下，带领350

名军人握着火炬横跨巴当沙隆大桥，场面壮观！

凯里开跑前致词时表示，今日活动获得500名军人参与，当中的350人从巴当沙隆大桥的一端传至另一端，然后由首相署部长拿督斯里南希苏克丽与另外150名军人在终点迎接。

他指出，火炬传递全马的目的主要是提高全国人民的士气，火炬从柔佛开始传递，接着到马六甲，再跨越南中国海来到达闽，进入沙巴。

部长还透露，他把火炬带上神山，之后再由“达雅飞人沃森”带入姆禄洞，并在今日横跨巴当沙隆大桥，最后将会回到西马。

途经多个指标性地点

此外，他补充，火炬将持续传递到西马其它州属，途经多个具有指标性的地点，以种种具挑战性的传递方式，展现出大马人民迎接东运会的热情，包括潜下停泊岛的水底，接着从吉隆坡塔高空降下。

凯里也希望这股热情不仅是大马人民迎接东运会的前奏，同时也为大马选手注入高昂的士气，让马来西亚一举成为东运会的总冠军。

他说，虽然大部分的赛事是在西马举行，不过全国各州人民的支持对国家选手而言是非常重要的，就好比马运会在砂拉越举行期间，砂拉越人对砂州选手的支持，让砂拉越队健儿表现出亮眼成绩。