（本报古晋12日讯）砂拉越首长署首席政治秘书阿都拉赛多提醒，联邦领袖若继续漠视砂州人民的权益和感受，国阵在来临国选将面临更大挑战，须付出更多努力才能保住政权。

他表示，不论纳兹里在布城有多大权力，最重要的是必须尊重砂拉越州在马来西亚内的地位。

“砂拉越在国选时，为国阵的政权做出极大贡献，若继续有纳兹里如此的领袖对待砂拉越人民，届时若被人民反击也无需惊讶。”

他指出，国阵的政策已被人民所信赖和支持，但是人民冀望国家领袖可以更务实的服务，而非展现傲慢无理的态度。

阿都拉赛多今日在一则文告中，如是提醒道。

与此同时，他也对我国旅游部长拿督斯里纳兹里傲慢无礼的言论，并不感到惊讶。

“依然记得纳兹里去年9月份宣称，沙、砂两州若不实施旅游服务法令，大马旅游部将不会拨款给砂、沙两州。”

文告称，纳兹里作为资深政治人士，不应该展现傲慢态度，并贬低阿都卡林作为砂州部长的身份；反之，应该了解砂州的政治趋向，尤其是马来西亚合约下的砂拉越权益争取、联邦发展拨款未兑现、联邦部长未兑现选举承诺等课题。

“纳兹里作为经验老道的部长，也曾经掌管法律事务部门，应该了解砂拉越在组成马来西亚时的地位及协议。”

领海法令或与宪法有冲突

阿都拉赛多解释，砂拉越并非干涉联邦政府修改法令征税，但不满联邦政府没有就此事咨询砂州政府的意见。

“布城必须记得，我国首相与已故前砂首长拿督巴丁宜丹斯里阿迪南沙登协商后，联邦政府于2016年1月21日所下放的13项行政权力。有关协议也包括任何影响砂拉越的法令修改，特别是涉及经济，都必须知会砂拉越政府以展开协商。”

他强调，纳兹里必须了解“旅游事项”是于1995年才被列入联邦国会A885法令之中，而且此举是在没有知会砂拉越政府的情况下进行。

无独有偶，文告还指出，纳兹里于2012年4月18日提呈“2012年领海法令”并于同日通过，但提呈时并砂州的国阵和在野党国会议员均不在场。

他指出，当砂拉越争取石油天然气开采税时，领海法令是国人，特别是砂州人民密切关注的课题，因为此法令被视为侵犯了砂拉越的权益。

“如果深入探讨，领海法令或许与宪法有所冲突。”