（吉隆坡12日讯 ） 第二財政部长拿督斯里佐哈里指出，若政府发现纳闽离岸账户数以百亿令吉的资金是非法资金，將会採取行动冻结这些户头。

他表示，待调查完成后，政府將会採取法律行动对付这些可疑的账户。

他在接受《马来西亚前锋报》访问时说，这种非法活动对国家的经济而言非常危险，因为它將会造成骗税及欺诈的情况出现。

「如果没有任何一方监督或管制类似活动，这些非法资金恐会用以资助国內外的极端分子。」

昨日，《马来西亚前锋报》引述消息揭露，一些人仗著我国公司註册及买卖程序的便利，利用公司秘书作为代理，註册多达1000间新公司，进行非法资金交易，导致大量非法资金流入离岸账户，其中包括纳闽离岸账户中数以百亿令吉的非法资金。

该报导指，有关资金是通过提供虚假的投资计划，诱骗国內外人士投资而筹集的资金。

报导还揭露，这些不法集团甚至利用一架私人飞机运送资金，这些资金被分导至各个分支，包括某政党的政治献金，以在即將来临的大选中推翻政府。

此外，报导说，这些资金也疑似被用来资助武装分子的活动，令坊间担忧，恐怖份子是否也会利用这个漏洞和便利筹集不法活动的资金。

该报引述一名消息人士的谈话指出，不少国家已经制定更严格的法令遏制资金的流入，尤其是涉及离岸账户的资金；但我国並未这么做，甚至还推出各种税收奖掖制度及免税政策，情况堪忧。