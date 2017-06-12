（吉隆坡12日讯） 联邦土地发展局环球控股（FGV）高层涉嫌舞弊案，大马反贪污委员会预计將传召超过50名证人，以协助调这起案件。

反贪会副首席专员（行动）拿督阿占峇基表示，那些要求对此案展开调查的人，也会被传召问话。

「这些人的证词是至关重要的，能协助反贪会完成从上週开始的调查。」

据《星报》报导，阿占峇基指出，调查团队將再次到联邦土地发展局的办公室，以收集相关文件协助调查。

询及这次调查需要或非多长的时间，他解释，这取决于证人的合作程度。

「我们相信这些证词，將大大协助反贪会尽早的结案，但这也取决於所收集到的证据。」

另外，阿占峇基也不排除反贪会將传召环球控股主席丹斯里莫哈末依沙以及首席执行员拿督扎卡里亚。

他表明，儘管反贪会以及由前首相署部长拿督斯里依德利斯领导的独立团队，同时调查环球控股的问题，但这不会出现重叠的情况。

「我们调查的范围不同，拿督斯里依德利斯是在调查环球控股高层，是否违反了政策和標准作业程序。」

他认为，双方可以互相合作，以便能更有效的找出当中的案情。

联邦土地发展局环球投资总裁兼首席执行员拿督扎卡里亚在本月6日被勒令停职，以调查有关阿富汗公司Safitex逾期付款一事，惟扎卡里亚表明此事可能有隱情。除了扎卡里亚外，另有3名高层也被勒令休假，配合调查。

针对此事，政府委任了前首相署部长拿督斯里依德利斯调查这起FGV多名高职停职的事件。

此外，反贪会也开档此案，日前更派出逾20名官员到FGV总部调查和搜证，在约8个小时的过程中，官员带走了4箱的文件，包括从办公室电脑列印的文件。