（科威特市12日讯）沙地阿拉伯等国突然与卡塔尔断交，並中止海陆空交通往来。备受压力的卡塔尔態度似乎有所软化，协助斡旋的科威特週日表示，卡塔尔愿意聆听海湾地区阿拉伯国家的诉求，试图化解这场近年来最严重的地区危机。

科威特官方通讯社KUNA引述外交部长萨巴赫称，卡塔尔愿意瞭解海湾各国的疑虑和担忧，致力提高地区安全和稳定。

科威特表示，希望在「团结的海湾国家」情况下解决这场问题。

沙地阿拉伯等国上周指，卡塔尔支持极端伊斯兰组织「伊斯兰国」（IS），以及和伊朗关係密切，对其作出多方面封锁。

美国其后要求孤立卡塔尔的海湾国家，应权衡封锁政策对人道主义的影响后，海湾国对卡塔尔问题上立场有所让步。

伊朗急运粮解困

与此同时，卡塔尔在沙地等海湾国家封锁下面对粮食短缺危机，沙地宿敌伊朗昨宣布已派飞机运粮以助卡塔尔解燃眉之急。由於沙地等多国下令驱逐卡塔尔人，区內逾6000家庭面临被拆散命运。

人口约250万的卡塔尔在断交风波之前，八成粮食由邻近海湾国家入口。沙地断交后，卡塔尔称粮食可支撑约4星期，其后称寻求伊朗和土耳其帮助確保未来供应。

国营伊朗航空发言人昨称，已有5架飞机各运送90吨食物赴卡塔尔，另一飞机亦会在同日稍后起飞。发言人称，只要卡塔尔提出要求，都会继续运送食物到当地。伊朗塔斯尼姆通讯社亦报道，3艘共载有350吨食物的伊朗货船正准备离开代耶尔港口前往卡塔尔。伊朗的工商业界领袖称，计划每天向卡塔尔运送100吨水果和蔬菜。

卡塔尔的海陆空交通遭封锁，伊朗亦向卡塔尔逾100班航班增开空域，致伊朗空域较往常繁忙17%。

沙地等国一度要求境內卡塔尔人须於14日內离开回国。沙地、巴林及阿联酋昨表示，当局或会根据情况，酌情让部分卡塔尔公民留在境內。

卡塔尔：不报復

卡塔尔国家人权委员会（NHRC）称，海湾国约1万人已受到卡塔尔封锁风波影响。卡塔尔表示不会报復，不会逼断交国家的卡塔尔居民离开卡塔尔。卡塔尔有逾1.1万人来自沙地、阿联酋及巴林。

另一方面，俄罗斯外长拉夫罗夫上周六接见卡塔尔外长穆罕默德后表示，俄方已准备好协助解决危机。土耳其总统埃尔多安上周五於伊斯坦布尔表示，孤立卡塔尔不能解决问题，称准备协助化解危机。他说：「我们不会放弃我们的卡塔尔兄弟。我说这（封锁）应该全面撤销。」