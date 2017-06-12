（雅加达12日讯）为防止印尼的宗教包容性受到侵蚀，当地最大的穆斯林团体伊斯兰教士联合会出动青年团准军事部队，对极端宗教分子展开反击。

法新社报导，伊斯兰教士联合会（伊联）数百名青年团（Banser Gerakan Pemuda Ansor）「准军事人员」近日直捣伊斯兰极端组织伊斯兰解放党召开会议的酒店，將酒店团团包围，迫使会议中断，在场出席者后来被警方押走。印尼伊斯兰解放党主张把印尼这个世俗国家改造为实行伊斯兰法的「哈里发国」。

创立近一个世纪、在印尼全国拥有4500万成员的伊联志在维护印尼的宗教包容性传统，它开始採取较为强硬的手段如出动其准军事部队Banser来对付伊斯兰极端分子。该部队全国指挥官阿尔法说：「我的教士先辈们、基督徒及其他宗教人士合力创建了这个共和国，我们必须捍卫这个传统。」

伊联表示其有必要挺身而出，部分原因在於政府长期以来疏於打压极端保守势力。印尼什叶派穆斯林、艾哈迈迪派穆斯林、基督徒等少数宗教社群所受到的攻击日益增多，再加上雅加达首都特区原首长钟万学上个月因褻瀆罪名成立被判入狱两年，令人不禁担心印尼的宗教排他情绪有抬头之势。

最新民调显示，每10个印尼人当中便一人支持创建「哈里发国」，宗教排他现象不容小覷。

捍卫国家团结决心

伊联的战斗口號「印尼共和国联合之邦」，凸显其捍卫国家团结的决心，其准军事部队拥有200万人员，他们不持枪械，而是凭借人数优势发动攻势。他们勇闯强硬派穆斯林组织的集会，取下对方的布条和旗帜交给警方处置。伊联也反对源自沙地阿拉伯、极端保守的瓦哈比教派（Wahhabism），曾数次在公共集会上將推崇该教派的传教士轰下台。

过去几周，伊联也曾出手保护多个市民，这些人因为在社交媒体上发表反极端宗教言论而被强硬派穆斯林团体围攻。伊联在印尼各地召开宣传大会，並已招募数千名新人加入其抗击保守派之战。

伊联秘书长斯塔库受访时强调，为了反击强硬派穆斯林，提倡温和派伊斯兰教义刻不容缓。