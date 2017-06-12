（圣胡安12日讯）波多黎各週日举行是否纳入美国第51州公投，投票率只有23%相当低迷，赞成併入美国的支持率则高达97%，但公投结果並不具约束力，合併与否仍需美国国会同意。

支持维持现状的波国反对党，近来不断呼吁杯葛这项公投，公投的投票率也在各界预期中的低迷，在波多黎各全国近220万选民中，只有23%去投票，投票结果显示，有97.2%选民赞成波多黎各纳入美国，1.5%民眾支持独立，1.3%民眾赞成维持现状。

波多黎各总督罗塞洛在投下选票支持建州后，誓言將在国际上捍卫本次的公投结果。

波多黎各自1898年以来由美国接管，是美国在加勒比海的一个自由邦（境外领土），没有主权，支持成为美国一州的国內民眾认为，波多黎各民眾属於美国公民，但却没有美国总统的投票权，在美国国会代表的投票权也受限。成为美国一州將提升人民地位，且还可望解决波多黎各高达730亿美元（约3074.76亿令吉）的公债问题。

波多黎各是否併入美国，过去已办过4次公投，其中在1997年的全民公投，人民否决成为美国第51州的议案。2012年第4次公投时，第二轮投票有61%投票者支持成为美国一州，但有近50万名选民投下空白选票，公投结果被各界批评不具正当性，加上美国国会也没对公投结果有任何动作，因此仍未被纳入美国联邦。

美国总统特朗普过去未曾表態是否支持波多黎各成为第51州，但他曾在竞选期间说到，美国国会应该把波多黎各民眾的意愿纳入考量。