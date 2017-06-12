（上海12日讯）不满政府上月出台「商住单位只可作商业办公用途」的新规定，逾千名业主在上海南京路步行街示威。当局出动防暴警员驱散示威者，传多人被带走。

由於事发中共十九大换届前，上海当局相当紧张。根据网路流传照片及影片显示，当晚上海繁华的南京路部分路口挤得水泄不通；数千「商住两用房」的业主或准业主边喊「商住两用，网签为界」口號边游行，要求当局豁免购入的商业用途公寓式住宅被整改。

抗议行动当晚7点开始，当局派大批防暴警员隨后也赶到现场，在路口拦截抗议者，並带走数十名抗议者，场面一度混乱。

消息指，由於上海房价飞涨，一些较低廉的住商两用宅因此受到欢迎，原因是这类住宅不受官方限购令规制，因此吸引许多在上海工作、但不具备购房资格的外地民眾购买。

不过，上海市政府5月17日宣佈停止审批住商两用宅，且规定已售出但未交屋的卖主，要严格依照「商业办公」用途使用且整改，不符合者不得过户，且一律拆除水电及瓦斯，引起眾多已购买的屋主强烈不满。

这些上街抗议的业主要求放宽规定，將禁止过户对像限制在5月17號政策出臺之后交易的房產，以网签日期为界。

另据港媒报导，当局严封10日的示威游行，禁媒体报导，微信等相关讯息一律被刪。分析指除当局防患於未然的维稳心態，也与十九大前高层动態及上海人事安排不无关係，骚乱或会影响特別是市委书记韩正的仕途。