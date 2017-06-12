泰国近年积极翻拍亚洲经典神剧，包括《浪漫满屋》、《宫野蛮王妃》，日本《恶作剧之吻》，以及台湾《命中注命我爱你》等，迅速掀起討论热潮，12日传出要翻拍金秀贤、全智贤的代表作《来自星星的你》，最受瞩目的「都教授」找来人气超高的Nadech（纳得克库吉米亚）主演，「千颂伊」则是Matt Peeranee。

Nadech

Nadech

现年25岁的Nadech被粉丝暱称「拿铁」，高中就开始入行演电视剧，从配角演到男主角，代表作包括《爱与罚》、《爱土之爭》、《慾念之力》等。他是泰国、奥地利混血儿，拥有俊帅顏值、结实身材，演技更获观眾、影评人讚赏，走红多年首度翻拍韩剧，据《Dara Daily》报导，製作人表示：「我们买下版权时就已经选他当男主角。」

Nadech（左图男）和Yaya（左图女）是泰国萤幕情侣No.1。

《来自星星的你》中另一个灵魂人物「千颂伊」，选角传言不断，从Nadech的萤幕情侣Yaya，到曾合作过的Kimberley，最后是Matt Peeranee出线。而她是泰国、挪威混血儿，现年28岁，深邃五官加上强势气质，经常在戏剧中扮演女强人角色。

《来自星星的你》中另一个灵魂人物「千颂伊」，选角传言不断，从Nadech的萤幕情侣Yaya，到曾合作过的Kimberley，最后是Matt Peeranee出线。

製作单位透露，韩版编剧（朴智恩）当初希望泰方可以选一个超级巨星饰演男主角，「她也有问我们女主角人选，因为她很担心，不过当时还没有找到，现在我们已经確定选Matt Peeranee了。」