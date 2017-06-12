（斯科普里12日综合电）西班牙週日在2018年俄罗斯世界杯入选赛欧洲区，客场以2比1小胜马其顿，连续59场世界杯入选赛保持不败。「斗牛士」暂以4个净胜球优势压倒同积16分的意大利，继续领跑G组。

西班牙开场后控制比赛，控球率高达8成。斗牛士在第15分钟取得领先，伊涅斯塔挑传，阿尔巴在禁区左侧凌空回传，大卫-席尔瓦前点10码处停球转身摆脱防守后低射近角入网。

西班牙在第27分钟扩大比分，伊斯科漂亮过人后切入禁区右侧传中，迭戈-科斯塔近距离推射破门。

马其顿在第66分钟扳回一城，潘德夫直传，里斯托夫斯基速度摆脱拉莫斯，协防的卡瓦哈尔封堵不及，里斯托夫斯基在禁区右侧劲射近角入网。

迭戈-科斯塔在赛后透露，切尔西主帅孔蒂已明確表示下赛季不会將他留在队中。不过，科斯塔在国家队的表现並没有受到影响，这也是洛佩特吉接任西班牙队主教练之后，科斯塔在5场比赛攻入的第五个进球。

意大利在主场以5比0轻取列支敦士登，近5场各项赛事全胜。

开场仅2分钟，因西涅中场过顶球长传，坎德雷瓦后插入禁区左脚凌空抽射破网，但边裁判举旗示意越位，进球被判无效。

意大利在第35分钟打破僵局，因西涅在禁区內停球后转身右脚凌空抽射破门。「蓝衫军」在第53分钟再下一城，因西涅突破送出妙塞，贝洛蒂前插禁区右脚大力推射远角。

第73分钟，贝洛蒂横传门前，埃德尔在越位位置的进球被吹掉。但仅1分钟后，贝洛蒂在禁区右侧下底传中，埃德尔凌空垫射入网，为意大利锁定胜局。

蓝衫军在第83分钟继续进球，基耶利尼横传，贝纳代斯基弧顶处左脚抽射破门。伤停补时阶段，斯皮纳佐拉在左路插上横传门前，替补出场的加比亚迪尼包抄轻鬆捅射得手，锦上添花。

阿尔巴尼亚在客场以3比0大胜以色列，成功报回之前主场落败之仇，目前，两队同积9分並列第三位。