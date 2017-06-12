（萨格勒布12日综合电）2018年世界杯欧洲区入选赛I组第6轮于周六继续展开爭夺，去年在欧锦赛大放异彩的冰岛，凭著90分钟的头球绝杀，以1比0击败了全主力出战的克罗地亚，爆出了一个不大不小的冷门。目前入选赛6轮战罢，冰岛与克罗地亚同积13分，因净胜球的劣势位居小组第二，仍然很有望直接晋级2018世界盃。

「格子军」本场尽遣主力，曼祖基奇、卡利尼奇两位意甲锋霸搭档锋线，皇家马德里双星科瓦契奇和莫德里奇坐镇中场。冰岛也派遣了绝大多数去年欧锦赛的主力成员。双方在前89分钟各有攻防，但卡利尼奇门前的推射偏出，冰岛大將西古森的自由球也差之毫釐。

直到第90分钟，冰岛获得前场左路角球，西古森开到禁区中央，中卫马格努松甩头攻门，但球却砸在他的肩膀上，弹出一道拋物线，越过了克罗地亚门將L-卡利尼奇的头顶坠入球网，凭借这粒绝杀，冰岛最终在主场全取3分！

同组的芬兰以1比2不敌乌克兰，土耳其则在客场以4比1痛击科索沃。目前乌克兰与土耳其皆是累积11分，依然能对同获13分的克罗地亚及冰岛，造成施压。

在D组比赛中，塞尔维亚则以1比1战平威尔斯；爱尔兰也与奥地利以1比1握手言和。

塞尔维亚近期状態极佳，前面5轮获3胜2和保持不败。两队最近5场比赛交锋，塞尔维亚拿到了4胜1和的不败战绩。

「红龙」威尔斯此前5轮不败，但首战主场以4比0大胜摩尔多瓦后，近4战全部打平，彷彿失去了在去年欧锦赛杀入半决赛的锐气。

拉姆西在第33分钟射入点球，为威尔斯首开纪录。第73分钟，米特洛维奇破门，塞尔维亚將比分追成1比1平。

同组另一场比赛，格鲁吉亚则以2比2战平摩尔多瓦。塞尔维亚和爱尔兰目前同积12分，在D组中领跑。威尔斯与奥地利则同积8分，接下来的比赛已不容有失。