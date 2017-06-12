（雅加达12日综合电）总奖金100万美元（约426万令吉）的印尼羽球首要超系赛正式挥拍，其中，刚经歷羽总教练团改组的大马军团，能否交出怎样的成绩单，备受瞩目。

在头號男双吴蔚昇与陈蔚强退赛之后，如无意外，大马的爭冠希望相信还是落在男单一哥李宗伟身上。儘管宗伟在上週的世界排名跌至第三，但他在这项赛会仍以头號种子身份，寻求卫冕。

值得一提的是，如果宗伟能够蝉联冠军，这將是他在此项赛事第七度登顶，成为史上夺得最多印尼公开赛男单冠军的第一人。对此，大马国家队男单教练叶橙旺表示，这项特別纪录將成为宗伟此次参赛的额外动力。

自印尼羽赛于1982年举办首届赛事至今（35年歷史），印尼名宿王阿迪（1990至92年、1994、95和97年）、天才道菲（1999至2000年、2002至04年和06年）及宗伟（2007年、2009至2011年、2013和16年）共享六冠王纪录，是目前贏得男单冠军次数最多的球员。

八强或遇諶龙

根据此前出炉的签表，宗伟將首圈恭候印尼老將汤米-苏基亚多，次圈对手是主队新星京汀或印度的普拉诺伊，再进一步就將遇上中国强敌諶龙的拦路，重演去年在里约奥运决赛爭金一幕；諶龙的首圈对手是德国悍將祖伯勒。

印尼羽赛今日就展开入选赛爭夺，而明日（週二）则先上演女单和混双正赛首圈，其余正赛包括男单、男双和女双正赛都在週三进行。

在入选赛中，自由人兼上届东运冠军张崴烽顺利闯过首关，以22比20、21比15力挫德国的法比安.罗斯，次圈与东道主球员莫哈末.巴尤爭一席正赛资格。原本有报名的前世青冠军祖法利，则临时退赛。

此外，大马男双自由人李建亿与林政廷和陈文宏与亨德拉亦在入选赛通过首关考验；但女双自由人林佩珍与林佩仪却上演一轮游。

国羽年轻男双吴世飞与诺伊祖丁原本要打入选赛，但由于印度组合玛奴与苏密特退赛，因而直接亮相正赛，首圈对垒中华台北组合卢敬尧与杨博涵；至于大马「双蔚」退赛后的空缺，则由主队组合莫哈末阿山与里安阿恭填补。另一支亮相正赛的大马男双王耀新与张御宇，首圈將碰上中国的刘成与张楠。

明天上演的女单赛，大马双姝吴堇溦和谢抒芽將在首圈，分別对战中华台北的李佳馨与江美慧。

混双方面，「铭君组合」陈健铭与赖沛君的首圈对手，由泰国的尼毕蓬与琼孔班，改成中华台北的李洋与许雅晴；吴顺发与赖洁敏则遇上泰国8號种子遇上德查普尔与莎希莉；新配搭的陈炳顺与白燕薇，若首仗击败印尼的罗纳德与美拉蒂，次圈將挑战中国次號种子鲁愷与黄雅琼。其中，这也是白燕薇在超系赛的首秀。