（沙登12日讯） 17岁华裔少年带著衣物独自到公寓泳池游泳，孰料却不知何故突然萌起寻死念头，竟走上该公寓的15楼处一跃而下，当场惨死！

沙登警区主任梅格助理总监表示，警方是在今日中午1时许，接获民眾投报指在蒲种公主城第11区某公寓停车场发现一具尸体，立即派出警员到场展开调查。

他说，死者证实是一名17岁的华裔少年，就读中四。隨后警方也在公寓的15楼处，寻获属於死者的一双拖鞋和放置衣物的袋子，不过他却没有留下任何的遗书。

「死者从高楼直坠到公寓底层的停车场，尸体臥毙在其中一名公寓住户的轿车旁。同时，警方也在死者遗体附近寻获一台手机，证实为死者所有。」

此外，梅格透露，死者一家虽然並非住在事发的公寓单位，但由於其父亲在该公寓拥有一间出租於他人的住家，因此死者经常与兄弟姐妹一同前往该公寓泳池游泳。

「不过，他在今早独自前往该公寓准备游泳，孰料之后却被发现坠楼身亡。」警方向家人录取初步口供时，他们也表示不清楚孩子寻死的原因。

无论如何，梅格指出，警方初步调查证实，死者的致命伤来自头部和左手，相信在坠落时受到严重创伤而当场毙命。

警方相信，此案并没有涉及任何刑事成分，目前列为猝死案处理；至於死者的遗体则被送往沙登医院太平间进行解剖工作。

家属接获噩耗之后，於今午抵达太平间进行认尸，惟他们未能接受孩子已离世的事实，对在场记者更是非常抗拒，直接叫记者不要靠近家人。