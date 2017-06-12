（仁保12日讯 ）昨日在仁保县加拉东大道（马口往克拉东路）25公里处，发生的骇人交通意外，最终酿成8死惨剧的肇祸拖格罗里司机，从今日起被延扣4天。

仁保警区主任诺再尼警监指出，罗里司机诺再兰奥玛（44岁）证实被延扣，以协助调查。

诺再尼是在今日于仁保医院验尸庭接受记者访问时，如是表示。他说，拖格罗里以及涉及的另外3辆轿车，即迈威轿车（Myvi）、普腾宜速乐（Proton Exora）以及丰田VIOS將在短期內被送往电脑验车中心（PUSPAKOM），以调查车祸的原因。

这起交通事故疑是拖格罗里试图超越摩哆，而失控撞向反方向迎面而来的普腾宜速乐休旅轿车，休旅轿车当场起火，车內6人当场被活活烧死。

8名死者分別是万莫哈末弗兹（52岁，宜速乐司机）、玛斯诺莱达（44岁，乘客）、万穆哈末慕海敏（21岁，乘客）、万阿蒂拉（18岁，乘客）、万莫哈末阿玛（13岁，乘客）、万诺爱斯雅（7岁，乘客）、奥斯曼莫哈末泰益（31岁，迈威司机）以及罗尼扎奥玛（32岁，迈威乘客）。

据瞭解，8具遗体全部都在今日被家属领走，各自进行葬礼。其中，一家六口的死者家属，是在下午5时20分领尸，6名死者被运返吉兰丹万捷安葬。另一对夫妻的遗体，家属是在下午1时50分领尸，惟两人被分开安葬，丈夫被葬在雪州万宜的双溪美叻穆斯林坟场，妻子的遗体则被亲属运往柔佛兴楼的甘榜双溪巴当安葬。

马口州议员周世扬针对昨日发生在加拉东大道的8死意外惨剧表示哀悼，並给予死者家属深切的慰问 ！

周世扬也呼吁警方严厉侦查闯祸的司机，与此同时也促请工程部及相关单位，全面探討提升该大道的安全措施，避免类似事件重演。

他指出该加拉东大道是通往东海岸的捷径，每天都有无数计的车辆和罗里使用该通道前往彭亨州、登嘉楼及吉兰丹。他建议当局应该在车祸黑区，增加安全措施，或者加宽道路，降低车祸风险几率。

一家六口前往彭亨参观长子即將要举行毕业的礼堂，结果途中发生车祸烧成焦尸；右图为准备参加毕业典礼的死者万穆哈末慕海敏，左图左起为妹妹万阿蒂拉、母亲玛斯诺莱达、父亲万莫哈末弗兹及及小妹万诺爱斯雅。

一家六口惨变焦尸

视察毕业礼场所变成办丧礼，一家六口惨变焦尸！

昨日中午发生在仁保县加拉东大道的死亡车祸，仁保警方证实死亡人数为8人，全部都是巫裔，其中6人当场烧成焦尸乘坐普腾宜速乐的一家人是来自联邦直辖区布城。

据死者二儿子莫哈末哈金（19岁）表示，其家人准备去穆桑莎技职学院参观其大哥的毕业礼场地，孰料不幸罹难途中。

他说，他的父母亲、大哥、弟弟以及2名妹妹昨日一大早10时从布城出发去彭亨州穆桑莎，参观大哥毕业典礼的场所，孰知路经仁保加拉东大道，便不幸发生车祸当场被烧死。

死者父亲万莫哈末弗兹（52岁，宜速乐司机）、母亲玛斯诺莱达（44岁）、大哥万穆哈末慕海敏（21岁）、万阿蒂拉（18岁）、弟弟万莫哈末阿玛（13岁）及万诺爱斯雅（7岁）。

迈威轿车乘客罗尼扎奥玛的兄长莫哈末弗兹（39岁）表示，其实母亲及另名妹妹在週六也到这里（万宜）来，购买一些应节用品，然后当晚就返回家乡兴楼（Endau）。

他说，母亲当时有问排名第10的罗尼扎奥玛要不要一起返家，不过她们夫妇则决定隔天才回乡，没想到却遇上死亡车祸。

「妹妹罗尼扎奥玛一家经常都回乡探望家人，他们几乎每个週末都会去，尤其是今年的斋戒月期间，每週会去陪同母亲一起开斋。他们夫妇结婚2年，有一名孩子。」

他接获消息后，赶紧驱车前往瓜拉庇劳医院探望迈威车上唯一的生还者，即死者妹妹及妹夫的孩子，然后才前往仁保医院办理妹妹夫妻的领尸手续。