评论: 郭朝河

A：探长，我被诈骗了！

B：什么，你竟然也有参与金钱游戏？

A：我又不是老鼠，当然不会去参与那种快速致富的老鼠会。我说的是XX健身中心。

B：被健身中心诈骗？不太可能吧，人家明明有申请执照，光明正大营运啊！

A：就是被这种光鲜亮丽的外表欺骗才最可怕！

B：说来听听。

A：为了要锻炼更强壮健康的体魄，好配得上我那精明盖世的脑袋……

B：讲重点！

A：（清喉）为了要选择健身中心，我做了调查后，发现有家知名的健身中心配套难得便宜，就报名了。谁知加入不久，他们竟宣佈倒闭。重点是，我的钱还一次过付清啊！

B：会如此走投无路，看起来他们財务真的陷困啊！

A：才怪！报导说他们获得中国某集团注资3000多万美元，准备专攻中国与台湾健身市场。探长你说，这样是不是属于恶意诈骗？

B：那他们总有人要出来交代吧？

A：目前没有人愿意出来面对，只在官方网站上贴声明，表示下个月可转移到另一家健身中心继续运动。不过，我选择这家除了便宜外，地点靠近也是考量，加上不是国內公司，还以为比较有信誉。

B：健身中心的信誉有分国內与跨国吗？

A：当然有。单是过去两三年，国內至少有3家连锁健身中心恶性倒闭，而且手法竟都一样，都在倒闭前游说客户签长期配套，拿到钱后就逃之夭夭。有些会帮会员转移到另一家健身中心，但这根本就是逼后者吃死猫，根据以往例子，被逼吃下会员的另一家健身中心恐怕也撑不过三年。

B：听起来不是先例，那干嘛政府没有介入？

A：有啊，10年前某家知名瑜伽中心倒闭时，政府就规定健身中心不能促销这些加送年限的配套。但这些营业者太会找漏洞，还是会推出很多诱人配套。唉，也怪我们这些平凡人贪小便宜。

B：拜託，消费者贪小便宜根本没有错，重点是政府治標不治本，不应该聚焦在限制促销配套，而是应该要「道德审判」，立法对付这些恶意诈骗的营运者。若消费者蒐集证据，证明这些人是故意倒闭卷款而逃，法院就应该狠狠地判这些人入狱，而不只是赔偿而已。

A：道德是无形的，怎么下判啊？

B：这本来就是另一个超贱的金钱游戏。政府会如何对付金钱游戏，就应该拿出態度对付这些健身中心。否则，就会出现这些拿了钱不管素质的不良商家。

A：重点是，政府到目前为止还没有成功对付到任何金钱游戏者啊！