评论: 朱冠华

全球经济主流观点是认为美国已经復甦了，美联储会走向逐步升息之路。但若能仔细观察所谓的復甦，就能明白这次的復甦之脆弱，远高于过去的任何一场经济復甦。所以认为美联储能顺利升息，以及让其资產负债表减少至合理水平，以防止恶性通胀的发生，那完全是不可能的。

不管市场上的乐观情绪有多高，无可否认的一个事实，就是儘管推出了史无前例，规模庞大的量化宽鬆政策和长期超低利率的支持，美国这十年来国內生產总值（GDP）增速却连3%都不到，远低于上次金融危机爆发前的水平。这反映了美国经济內在问题不像媒体报导的那样乐观，潜在隱忧非常大。

金本位制时代，经济成长主要来自生產力的增长，货幣信贷只是次要成分，且主要目的在于维持物价稳定而非货幣刺激。但是自金本位制被美国单方面废除，全球第一次被拉入法幣时代后，一切都改变了！

法幣体系下，经济成长主要因素除了过去的生產经济外，还有佔相当影响力的货幣经济。相比起发展中国家，发达国家在经济上对货幣经济依赖度更高，这是因为他们生產力的提升空间相比发展中国家来的增长幅度显得比较有限。

製造更多债务

货幣经济推高的GDP只是一种通货膨胀现象，而非真实的成长。货幣政策推动的经济特点就是会推高货幣发行量的同时，也製造更多债务，隨后物价会体现货幣（债务）的滥发而提高。简单来说，货幣经济发展模式和金字塔骗局类似，需要增发货幣，债务驱动来推高名目经济成长，一直到债务人无法承担债务为止，最后会以金融危机来结束这一经济模式。

只要明白其中道理，你可以直接绕开美国所谓生產力成长数据，因为生產力和生產量往往会混淆，你很难准確量化评估。但是若要反映生產力成效，你可以直接观察人民实质薪资所得。可这点在美国因为通胀因素，实质薪资是衰退的。可见货幣经济成长远快于生產经济成长．特別是对于严重依赖货幣经济，大玩金融巫术的美国，这现象更为明显。

你也可以直接观察美国当前的债务规模相比金融危机前的变化。美国在2008年爆发金融危机时，全国总债务约50兆美元（215兆令吉），现在却高达64兆美元（275兆令吉）。这增加的14兆美元（60兆令吉）债务中，贡献最大的美国联邦政府8.63兆美元（37兆令吉），其次是非金融企业的1.83兆美元（7.8兆令吉），然后是消费信贷的1.12兆美元（4.81兆令吉）。

但是，就算是非金融企业增加的债务多数也没有用在增加投资，而是在回购股票上。

所以这些增加的债务多没有用在生產，而是消费。其中以美国联邦政府负担最大的那一份。这就是为何美国这次的经济復甦相比网络泡沫后的復甦更没有力，而网络泡沫后的復甦比起1980-2000年间的復甦更没力的原因。这次美国经济的復甦，是政府通过增加8.63兆美元债务达成的。严重依赖联邦政府扩大开支，债务驱动的经济模式，能承受政府减少开支所带来的衝击吗？在民间可承担的债务空间有限的现在，就算扩大开支，债务近20兆美元（86兆令吉）的美国联邦政府还能增加多少8.63兆美元债务呢？这样胡乱扩大债务，又怎样使人不会对美元產生信心危机呢？

经济週期通常七年一次，现在美国经济復甦时间已经长达十年了，当下一波经济衰退即將来临前，美国联邦政府又需要借多少钱维持经济，美联储又如何缩表（资產负债表收缩）呢？

托超低利率之福，美国联邦政府的利息开支只佔税收的7.7%。但美国若不能控制债务攀升，通胀迟早推高利息成本，到时候无论选择什么政策，债务压力迟早会加速美元本位的终结。