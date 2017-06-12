评论: 杨善勇

徵税之事，古已有之，不同的是，只在名目。朝代一变，税征自异：曰「役」、曰「赋」、曰「贡」、曰「助」、曰「彻」、曰「租」、曰「庸」、曰「调」、曰「捐」、曰「算緡」、曰「釐金」。

及至晚清，政府徵税，也是这样。有碍国库虚空，税捐之多，超乎想像。康熙旨下的「永不加赋」，纯属墙纸的装饰。除了海关，为了筹集镇压太平军的釐金税，由省而县，还要按照营业所得收取1％到10％的税率，似是清版的GST了。

不仅这样，凡有需要，往往临时开徵的赋税：「军需、河工、賑务、赔款之用，及歷次事例之开、盐商等报效、修河工料之摊征，凡为不时之入供不时之出者，为数均巨。」

此外，另有遵奉「捐纳」之名，肆无忌惮地找钱：賑捐、军火捐、海防捐、工捐、米捐、茶捐。有学者说：连价格表，全清楚列明瞭。总而言之，买官鬻爵，皆可按此缴付。

猖獗之极，一旦参考wiki统计纳捐出身的官员比率，足以知之：乾隆29年,22.4%；道光20年，29.3%，同治10年，51.2%，光绪21年，49.4%。沈垚计算，光绪六年，科班出身的朝廷命官，仅有两成之微。

如此这般，现代也有雷同的配套。马大工程系眼下推出90K的招生制度，当是创举；缴付9万令吉，自选科系：土木工程系、电子工程系、化学工程系、生物医学工程系及机械工程系，任君取捨。

4月国会通过《旅游税法令》后，当局便规定酒店业者，必须向顾客鳩收每晚介于2令吉50仙至20令吉的旅游税。经此一桩，衣食住行，都有税捐。不论出差，还是旅游，纳兹里想睡个好觉，也大不容易了。