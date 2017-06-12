（蒲种12日讯）因罗里半途拋锚，司机把罗里停在紧急车道时，不幸遭一辆拖格罗里猛烈撞击，导致车內的男司机当场昏迷不醒，事后肇事拖格罗里司机和公司仅透过保险仲介公司，与伤者家属接洽，引起家属不满。

刁雪婷（32岁，家庭主妇）表示，她在本月1日，下午3时30分接获丈夫陈铺（39岁，罗里司机）公司老板的电话，指丈夫在新巴生谷大道（NKVE）发生车祸。「医生说丈夫的脑部受到创伤，头骨碎裂且有余血，必须动手术。」

「儘管丈夫已动了2次手术，但至今仍然昏迷，医生表示，接下来需要靠丈夫自己恢復意识，但丈夫左手断掉，即使以后装铁片，也无法再弯手，同时需要一段时间后，才能工作。」

她表示，当时丈夫和另一名同事因3吨罗里拋锚，就把罗里停在新巴生谷大道21.8公里处的紧急车道，并及时向老板联络。

「丈夫和同事坐在罗里时，遭一辆拖格罗里撞上，罗里更失控撞向一辆车，再撞向分界栏，同事送往医院后，虽然已清醒，但却失去记忆。」

陈铺自6月1日遇上车祸后，至今昏迷不醒， 左手也骨折，即使以后装入铁片，也恐怕难痊愈。 （摄影：张真甄）

「事发当天，有一名自称是肇事公司委任的保险仲介到医院找我，当时我很慌张，仲介却不断骚扰我，指会替我处理一切事宜，并要我签署一封文件。」

她续说，自己在还未看清楚文件內容，就匆忙在文件上签名，之后仲介也曾联络她，有关赔偿金额及询问丈夫情况。

「他每次联络我时，提及的赔偿金额都不一样，一时说10万，一时说5万，需视乎丈夫的情况才能决定。」

冀肇事公司交代

「可是肇事公司和司机却不曾联络我，我只知道司机已报警，我也到警局报警。」

她指出，丈夫是一家之主，家里还有一名4岁的女儿，如今丈夫昏迷不醒，让家庭一时失去经济支柱。「我希望肇事公司可出面给我个交代，并负担丈夫的医药费和我们的生活费。」

「希望警方能够查明，若对方有犯错，必须负责任，并接受法律制裁。」

她今日在蒲种民政党区部副主席林华正、雪州民政党主席拿督洪进达及助理刘家伟的陪同下，召开新闻发佈会时，如是指出。