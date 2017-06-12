（马六甲12日讯）一名中国游客不慎遗失斜背包在德士上，所幸巫裔德士司机拾金不昧，把装有约一万令吉现款及失物原封不动地归还予事主，今日获得马六甲仙特拉公司及甲州德士车主公会表扬。

被表扬的司机为莫哈末祖尼尔是于本月9日下午6时许，从仙特拉巴士站载送一名年约30岁的中国游客前往下榻的酒店，孰料该名游客一时大意，把斜背包留在司机后座，直到一个小时后才发现斜背包不见。

马六甲德士车主公会主席林金联指出，该名游客是于当晚7时30分前往该公会办事处报失，经过公会协助联络，莫哈末祖尼尔查看后座，才发现有关斜背包的存在。

「斜背包装有9000令吉、5000日圆，护照、信用卡及银行卡，司机接获通知后，即刻物归原主。」

他说，今年至今，该公会已经协助逾20名乘客寻回失物及现款，当中包括相机及钱包等。

提醒记下德士號码

林金联表示，另一名中国籍夫妻前来甲州旅游时，于3月14日留下一个装有5000令吉、人民幣6000元及800美元，以及护照等证件的钱包遗留在一辆德士上，之后向该公会报失。

他说，由于对方不记得德士车牌及顏色，经过一番功夫，才联络上华裔司机梁国康，当时已经放工准备回家的梁国康，即刻把钱包归还失主。

林金联今日也在记者会上，表扬莫哈末祖尼尔及梁国康的诚实行为，由于两名德士司机都是该公会的会员，公会也颁发表扬状讚扬有关司机拾金不昧的精神。

他也提醒乘客上车时，记下德士的號码，以便在寻找失物是留下线索，同时也希望乘客保管好身边的贵重財物，下车时再三检查，確保没有遗漏。

马六甲仙特拉公司总经理阿布峇卡指出，两名德士司机诚实的行为有助于提升甲州旅游业的形象，吸引更多游客前来，促进甲州的旅游业。出席记者会者包括马六甲德士车主公会纪律组成员纳格拉南、马六甲德士总站经理奥马及马来西亚德士公会甲分会財政吴忠明等。