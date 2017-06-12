（本报亚庇十二日讯）国际恶丐？一名约旦籍男子与马来西亚籍的华裔妻子入境沙巴，以“漏机及将被移民局逮捕”为由，在亚庇街头拦车搏同情讨钱，声称欲买机票飞往柬埔寨投靠亲人。

夫妻俩更向人讨钱住酒店，恻隐之人愿付钱让对夫妇留宿，岂料对方竟不住普通酒店、更被亚庇多家酒店列入“不受欢迎”的黑名单。

基于该对夫妇到处当街讨钱扰乱社会秩序，结果惊动亚庇警方，将夫妇逮捕，驱逐出境。

亚庇警区主任贞德兰助理总监证实此消息时说，经警方调查后，发现该对夫妻在亚庇当街乞讨，作为住酒店及吃喝的用途。

他说，为夫者为现年五十六岁的约旦籍男子、现年四十八岁的华裔妻子则为马来西亚公民。

警方的调查显示，该对夫妻是于五月十三日开始在亚庇当街乞讨，作为住宿酒店及吃喝的费用。

其行径很快的便在社交网站上广传，其中一名网友表示，其母亲在沙东再也遇上该对夫妇，彼等佯称未能赶得及上机，而滞留在亚庇。

该对夫妻更表示，只剩下五天便会被移民局的官员逮捕，故要求好心人士买机票让该对夫妻到柬埔寨投靠为妻者的妹妹。

贞德兰助理总监说，该对夫妻非常擅于乞讨，导致许多人都误信彼等的说话。

该名网友说，其母亲见对方可怜，于是便答应带他们到酒店住，岂料彼等却要求住高级酒店。

其母亲佯说不够钱，岂料该对夫妇又叫其母亲将彼等载回沙东再也，继续向路过者乞讨。

贞德兰助理总监说，警方的调查显示，该对夫妇已经在亚庇住过多家酒店，最后一次是于本月三日在1 Borneo的酒店居住。

该对夫妇已被亚庇多家酒店列入“不受欢迎”的黑名单。

贞德兰助理总监说，基于该对夫妻的行径已经扰乱社会秩序，并引起网友的广泛非议，警方亦据情调查，将该对夫妻回警署调查。

基于该对夫妻并没有让警方可以提控的证据，警方亦于昨早，透过亚洲航空公司九时卅分的班机，将该对夫妻遣送往吉隆坡。