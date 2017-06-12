（汶莱斯市12日讯）汶莱华文作家协会会长孙德安披露，2017年第九届东南亚华文诗人笔会即将在美丽花园城邦新加坡举行。

主办国热烈欢迎东南亚各国诗人文友参与，期待与新老朋友相聚狮城，共续前缘，共赴诗歌的盛会。

过去十年，东南亚华文诗人笔会在各国会员的团结努力下，已在多个国家成功举办八届。今年由新加坡五月诗社主办，大会筹委会主席为东南亚华文诗人笔会创会理事郭永秀老师，他同时也是新加坡五月诗社的现任社长。

孙德安表示，本届笔会将于今年9月2日在新加坡中国文化中心举行，笔会获得新加坡国家艺术理会等机构赞助，协办单位包括新加坡作家协会、新加坡文艺协会以及多个新加坡文艺团体。

笔会之开幕式、欢迎晚宴及闭幕晚宴，皆将邀请新加坡相关部门部长出席，共襄盛举。同时，主办方也邀请到中国著名诗人于坚、诗歌评论家谢冕以特邀嘉宾身份出席盛会并发表主题演讲。

按照历届笔会的经验，东南亚各国推举1至2名会员，作为该出席国总代表，并自动成为本届大会筹委会的成员，方便沟通与联系。由各国总代表帮助统计各国出席人数，并请于本月底之前报告出席人数及名单。

本届笔会也按照历届惯例，将出版会议手册，各国所有出席者提供包括姓名、电话号码、电邮地址，以方便制作诗友通讯录在会议手册中。

另外，主办方也将出版一本诗歌论文集，截稿日期铁定为今年的7月15日，各国负责人须在之前把论文电邮给论文集主编蔡志礼博士（[email protected] ）。论文内容以讨论东南亚各国诗人的创作为主。

同时，每位出席笔会者收取报名费新币50元，报名截止日期为6月30日。

第九届东南亚华文诗人笔会日程（暂定）:

第1天（9月1日/星期五）：报到，各国诗人抵达新加坡，晚上7时举行欢迎晚宴，邀

请各国诗人上台朗诵诗作。

第2天（9月2日/星期六）：正式笔会

上午9时来宾入场、上午9时30分东南亚诗人大会开幕仪式及拍照留念、上午10时30分至上午11时茶点、上午11时至中午12时30分专题演讲（邀请国内外著名诗人演讲）、中午12时30分至下午1时30分午餐时间、下午1时30分至下午5时30分诗歌论坛（评论各国诗人的诗歌创作）、晚上7时至晚上10时诗歌文艺晚会：以诗歌为主体，通过音乐、舞蹈、朗诵、舞台剧、摄影、绘画等不同的艺术，在舞台上呈献出诗歌的不同面貌以及开拓与诗歌相关的艺术呈现方式，以吸引更多人走进诗与文学的世界。

第3天（9月3日/星期日）：各国诗人到新加坡各地采风，以激发各国诗人写更多有关新加坡的诗歌。同日，晚上7时饯别宴会。

第4天（9月4日/星期一）：各国诗人回国