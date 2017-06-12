（本报美里12日讯）砂人联党全力支持砂拉越政府即日起退出联邦旅游局，砂人联党中央秘书长兼卑尔骚州议员拿督陈超耀律师今日发表文告如斯指出。

针对联邦政府将征收2017旅游发展税，他也促请全体砂拉越人民全力支持砂政府的决定。

人联党也针对砂旅游艺术文化暨青年体运部部长拿督阿都卡林日前指出，将在今年7月1日生效的2017年旅游税务法令，砂拉越必须搁置实行，直至联邦政府和砂拉越政府进行正式商议，清楚明确旅游发展税是否真的能帮助砂拉越旅游发展。

陈超耀指出，征收旅游税原本就是砂拉越政府的权限，但是，追溯1994年联邦宪法（A885）法令修宪后，旅游业被列入联邦第九项列表。但是，他认为，联邦政府无论如何都一定要向砂拉越政府咨询，尤其是要征收新课税制度。此旅游税将加重砂拉越政府努力发展旅游工业的负担。

陈超耀说，砂拉越经济成长很大程度依赖旅游工业，这与马来亚同样重视发展旅游业类似，联邦政府应该协助砂拉越推动旅游业。

“但是，令人感到失望的是，作为一名资深部长多年的拿督斯里纳兹里，居然可以口出不逊指砂拉越国阵成员的部长为‘流氓’，甚至还大言不惭指自己还是一个‘大流氓’。作为高级部长的纳兹里，应该是要指导晚辈，但他却发表如此无谓的言论。”