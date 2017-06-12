（本报诗巫12日讯）在辩护林庆初引述下，被告林咸慈指案发当天晚上死者遇刺浑身是血时，她一边打电话求救，一边嘱咐死者不要合眼，一定要撑住等救护车抵达，惟原依靠在橱边的死者，也因虚弱过度而倒地不起。

被告今日下午在庭上自辩时指，2012年6月13日大约晚上11时就和孩子上楼睡觉，但不知睡了多久，却因为死者的叫声，才由梦中惊醒过来。

她说，当时因为没有戴眼镜，且房间里光线昏暗，只看到两个身影，一个是丈夫的身影，一个是陌上男子的身影在争执中。她当时因为害怕，就马上抱着孩子用被单将两人盖起来。

她也说，在用被单将两人盖起来之前，孩子还喊了“爹地”。

她指，从听见丈夫叫声而惊醒到用被单将自己和孩子盖起来的过程只有那么一瞬间。后来，听见有关门的声音，她就掀开被单，戴上眼镜，唯当时房里的光线依然昏暗，看不清情况。

惊见丈夫浑身是血

她说，一直到丈夫开灯后，才惊见丈夫浑身是血。她马上上前重复的追问死者“哪里痛？”

被告说到此处时，声音一度哽咽，过后还用手擦眼镜，惟她脸部表情被长发遮住，看不清被告是否有掉泪。

被告也告诉法庭，当看到丈夫受伤后，第一求救电话就打给其家婆，惟家婆听不懂她在说什么，后来她就向电话里的家婆重复呼喊“快来救命！”，惟其家婆还是听不懂，而她就挂断了电话后，再此问丈夫还可以打电话给谁求救。

被告说，在丈夫的告知下，她也马上打电话给三舅求救，之后也打电话叫救护车。

她说，挂上电话后，看到丈夫越来越虚弱，就一直重复要他不要合眼和她说话，惟丈夫已不省人事，没有任何回应。手抱着孩子的她，也一直嘱咐丈夫要撑住，以等救护车的到来。

案件今日审讯至下午5时，法庭也定于明日早上9时继续听审。