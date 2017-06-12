（本报诗巫12日讯）在辩护律师陈文达引述下，被告林咸慈告知法庭丈夫（死者）每天晚上回到家都会先到楼下后方的冲凉房洗澡和将脏衣物挂在屋后的衣架。

被告指，死者平日至少要到晚上11时许或凌晨时刻才会回家。她也曾经追问过丈夫为何会夜归，而丈夫则以需要应酬，陪顾客喝酒为理由。

她说，两人刚结婚及怀孕的时候是与夫家的人一起住，当时即使死者夜归，她也一定会等他回来后，才入寝。直到两人搬去新家（案发地点）后，刚开始的6个月被告每天晚上还是会等死者回家。

后来，两人也因此发生争吵，而死者就叫被告自己先睡，不用等他回来。自此之后，被告每天晚上就和孩子先回房睡觉。

被告指，如果要去楼下冲凉房，是要打开厨房的门才能到达。而据她所知，死者每天晚上回家都会先去洗澡，这也是死者平日习惯。

睡前确认门是否上锁

她也说，虽然冲凉房外有置放一个衣服架，是用来凉干净的衣物；而未洗的衣物和擦脚布都会挂在屋外的衣架，而该衣架是安装在屋后的墙上，所以必须透过屋后的门才能出去。

她指，被告一般都会到屋后检查水泵，并将未洗的衣物挂在屋外的衣架上。

律师问其当事人，是否同意控方的说法，即“案发当晚，你故意让厨房的门及后门没有上锁，以让第五证人林和银进屋？”，被告表示不同意，并指那是不正确的，因为案发当时她已入寝，而丈夫是最后一个使用那两扇门的人。

在律师的引述下，被告也说，当时因为丈夫未回到家，而家里只有她和小孩，为了谨慎和安全起见所以上楼睡觉前一定会先确认家里的门是否上锁。

律师也向被告展示客厅钢琴处放有衣物的相片，并询问她那衣服和裤子属于何人。被告告知，那是死者工作的衣服，需要隔天送往洗衣店清洗的。