（本报诗巫12日讯）人联党都东支部秘书江先平说，纵观砂拉越国阵的历史，人联党不仅是砂拉越历史最悠久的政党，也是对国阵最忠诚的政党。

他说，从1970年加入联盟，以及后来的国阵，人联党就是最可靠的国阵伙伴，1987年发生的明阁事件就是最典型的佐证。如果人联党在当时选择或靠拢另一边，砂拉越的政治肯定不是今天的局面，很多政府高官今天也不会在位。

“我在这里提出这一点，是希望国阵高层了解，一个忠实的伙伴永远比一个只注重个人私利和权势的政党更加可靠。虽然人联党今天处于弱势，但是我们却有一颗苍天可鉴的‘忠心’。”

“因此，我们深切的希望，国阵高层能够在‘权力分享’的原则下，公平的对待人联党，尤其是候选人的遴选，尊重我们的选择。”

江先平昨晚在都东支部假旺喜楼举办都东办事处成立十周年纪念晚宴上发言时，如此表示。

也是筹备会主席的他说，第14届国会选举将至，但是他却发现，许多人士，包括一些领导甚至不清楚支部的功能和角色，认为支部必须对中央言听计从。

“我们必须了解党的基本结构，就是支部是维系整个党组织的基础，也是最了解民意的前峰组织。因此，对于都东的局势，我敢肯定，支部的干部都会比中央领袖更清楚。”

盼党中央尊重基层意愿

既然如此，他认为，党中央就一定要尊重支部的决策和基层的意愿，尤其是南兰区候选人的遴选。

“在这方面，我们共推荐了3位潜能候选人，分别是都东支部的署理主席黄振渊与江先柱，以及武吉阿瑟支部的钱进一。我们一致认为，他们是最佳的人选。”

他强调，都东支部严正拒绝非都东与武吉阿瑟支部以外的人士“空降”到南兰区，因为这种做法对都东支部和武吉阿瑟支部是一种非常不公平的做法。

他呼吁党领袖尊重创党的原则，尊重基层的意愿，让整个党的决策权回归地方，并由地方走向中央，摒除“一言堂”的做法。

吁警方速逮不法徒

另一方面，他形容心情还是沉重，因为支部署理主席黄振渊在3天前遭受不法之徒利用硫酸攻击。

“我们感到非常遗憾，在今天的文明社会，竟然还有这么野蛮以及无视法纪的事件发生。都东支部全体上下严厉谴责这种不人道的手段，同时呼吁警方采取有效的行动，尽快将不法之徒绳之于法。”

他代表支部祝愿黄振渊早日康复，早日回到党的岗位中，都东支部需要黄氏的领导和服务。

他也表示，都东办事处在10年前成立，经历了无数的风风雨雨，感谢党员的互相扶持和鼓励，使大家艰难的熬过了重重的考验，现在留下来的是一批素质良好“精兵”，你们有感性，有党魂，他以此为荣。