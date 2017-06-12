（本报诗巫12日讯）人联党南兰国会潜能候选人之一钱进一市议员希望来届国选时，党能委派更多青年领袖作为候选人。

他相信诗巫人民定能给于青年人服务的机会，用青年人的满腔热血，干劲十足为家乡服务。

诚如毛泽东说：“世界是你们的，也是我们的，但是归根究底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上！

昨晚在都东支部假旺喜楼举办都东办事处成立十周年纪念晚宴上发言时，他这么表示。

诗巫急亟转型计划

他认为，诗巫急需一套可行的转型计划。二三十年前，我们的祖父及父亲辈时常投诉或谈论起的是诗巫道路，水沟和涨水的问题。

“现在的我们还是在谈同样的问题。那么，2050年，33年后诗巫的宏愿到底是什么？如果问题还是围绕着同样的问题，诗巫也真的是彻底的失败了。”

他指出，如果砂拉越其他城市每一个都在快速发展起来，如果诗巫还是原地踏步，停滞不前，我们肯定被其他城市超过。我认为诗巫需要注入新思维，新概念，新活力，来为诗巫未来30年作出转型计划而准备。

建议中期长期计划

“我建议诗巫转型计划必须包括短期，中期及长期转型计划。例如，5年的短期转型计划必须解决现在基础设施等问题，不能无止境的消耗在这里。同时，砂拉越需要开放领空，容许更多航空飞来，让诗巫与世界接轨，人民不需要再买贵机票。”

10年中期转型计划：例如，如何有效的把砂拉越中区城市串联起来，互惠互利，也增加诗巫的优势，成为中区的集散地、更多的地区发展轻工业，以及如何提高诗巫人民的收入。

长期20-30年转型计划：例如，诗巫需要捷运来缓解交通拥挤，更需要有火车交通与其他城市相链接，促进商贸及交通的便利。

他认为，诗巫的发展不能再耗在政治的旋涡里，即将到来的国会选举是关键，诗巫人都希望诗巫能重回发展的主流里。

他形容，人联党在诗巫浴火重生，新人联党标榜着新希望和新活力，同时要有更多的年轻人加入人联党的行列。