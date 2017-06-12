(本报诗巫12日讯)“全砂动漫、游戏、艺术展”昨晚圆满结束，DOTA2网络竞技游戏经3天响彻云霄激战，终分出胜负。来自西马吉隆坡、柔佛、吉兰丹陈重健(oli)、郑竣汶(march)、刘家政(zhg)、郑佳豪(Faded)、刘家胜(Csl)及Kevin Kumar ganeson组成Hawk Gaming队。在决赛夜里，经过7个钟头鏖战，终击败同一样来自西马Genesis队，荣登总冠军，夺走了大会设有的17,100令吉奖金。后者Genesis队也有9,500令吉落袋。

功臣之一郑佳豪受访时表示，他们彼此是在网上切磋，打线下比赛而认识，已有2年时间。

“由于这项比赛奖金高，每个队员都很卖力出战。为了争取佳绩，我们比赛前几天即集合诗巫进行团体的集训。第一天比赛，我们很轻松赢了第一场比赛；第二场对到同样来自西马的朋友(对手)，我们很不容易的拿下第一局，不过第二及第三局反被他们击败。”

他称，第二场落败原因，主要当天他们没打出平时应有的水平，以及准备不足下落败。这个比赛有分胜者组跟败者组。也就这么一输，就被挤入了败部组了。

“虽然落在败部组，不过还有一次机会，就是从败者组打回去，再力争上游争取锦标契机。这时，队友们开始做了反省，后来一起讨论，慢慢从中领悟出破解对方的战术诀窍。就这样，队伍才侥幸从败部复部机会。”

郑佳豪表示，决赛当天，好不容易的赢了第一局，好不容易建立了信心，可是第二局因为有些失误，又反被对手取下，打成平手。在第三第四局，队友们发挥了崇高合作精神，终战胜了对面，荣登冠军宝座。

团队游戏考脑力

他称，DOTA2网络竞技游戏的技巧，是靠脑靠手靠实力靠反应能力。夺冠的秘诀就是，因刀塔(dota2)是一个团队游戏，所以秘诀就是5个人各自信任对方。

“1万7100奖金得来不易，队友们会把平分所得奖金存起来，不会把它乱花。”

在迷上网络游戏路上，家人一开始很反对，不过慢慢有成绩过后他们就赞成了，最重要的是证明给他们看，这次的夺冠也就是最佳的证明机会。5个人拥有同样的梦想，就是再接再励，要打进国际赛，成为世界冠军，为国争光！