（古晋12日讯）居民非常不满巴达旺市议会长期忽略史打博乌达玛路（STAPOK UTAMA）第2巷及2A巷子泥沟清理与提升工作，致使沟内积满垃圾，排水不畅，导致每逢大雨来袭时，该巷子的路面与多间屋子都面对严重闪电水灾及蒙受严重财物损失。

民主行动党朋岭区州议员杨薇讳接获居民投诉后，已向巴达旺市议会做出投诉，并获得该议会的书面回复指已前往上址进行清理工作。

惟，杨薇讳与石角支部秘书周宛诗返回现场与居民再次交流时，大跌眼镜的发现该被投诉的泥沟根本没有获得清理，积水状况依然严重。

“当地居民杨先生更诉说巴达旺市议会仅派员前往查看，根本没有为该泥沟进行清理，问题依旧。”

邀罗克强前来视察

对此，杨薇讳邀约巴达旺市议会主席罗克强亲自走访基层，即于本周四（15日）上午10时，一同到史打博乌达玛路（STAPOK UTAMA）第2巷及2A巷子了解其属下职员所谓已清理有关泥沟的“工作表现”。

“除了通过报章预约，我也已亲自致函给巴达旺市议会主席罗克强，邀约后者在本周四上午10时，一同前往上址了解当地民众所面对的问题。”

实际上，当地的居民在还未联络行动党前，已是在一个月前先致电给巴达旺市议会主席罗克强，告知他当地居民所面对的严重困境，当时罗克强表示会前往查看，熟知一个多月后，罗克强还是未到，居民对他所许下的空承诺感到失望，所以被逼向行动党求助。

居民冀建成洋灰沟

有鉴于此，杨薇讳希望罗克强会赴约，一同携手解决史打博乌达玛路（STAPOK UTAMA）第2巷及2A巷子所面对的不完善沟渠排水系统问题，毕竟这是身为巴达旺管辖区的职责。

其实，当地的居民希望巴达旺市议会能够在短期内将当地的泥沟提升为洋灰沟，一劳永逸解决当地的闪电水灾问题，还原居民一个安逸的居住环境。