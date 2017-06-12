（本报古晋12日讯）联邦旅游及文化部长拿督斯里纳兹里表示，他对被指责是在侵蚀砂州权益的说法感到难过。

他说，被这些指责抨击是很受伤的，而他的意愿只是要协助推广砂州的旅游业。

“当他这样子说我侵蚀砂州权益时，这说法令人伤痛。其实我这么做，是在协助推广砂拉越州。”他是针对拿督阿都卡林形容他无礼的言论接受本报姐妹报《婆罗洲邮报》访问时，做出此番回应。

遭到指责很受伤

另外，他说，他与阿都卡林之间并没有任何私人恩怨，而他公开发飙的做法，也属“正常之事”。

他表示，之前他前来砂州参与活动时，并未有机会好好与阿都卡林交流及认识。

他说，还有两件令他感到难过的事是，对方指他在这旅游税法案通过前，未事先向砂州政府谘询，以及没有遵循1963年马来西亚合约的精神。

他表示，旅游税是可令砂州受益更多的，尤其所征收的税款，会平分成3个区域，即砂拉越、沙巴以及西马半岛，而不是14个州。

他解释，砂州整体上更能受益，因为每晚30万间客房的75%旅游税收，都是来自西马半岛。

他希望阿都卡林能前来与他会面以及澄清当中的误会。

“首先，他谈到马来西亚合约，而这课题并没有在削弱砂州的权益。我也是马来西亚公民及支持砂拉越的。”

他说，他已与律政署讨论过，确保这联邦法令是稳当的。

砂国阵议员赞成

他表示，此事在未成为法令前，它已在联邦内阁进行讨论及辩论，而砂州的部长及国会议员也是有在场的。

他说，砂州的反对党国会议员也有参与辩论，而他们通常都是反对政府的法案，而砂州国会议员也赞成及通过了。

“所以说，我要讲的是，没有事先向砂州谘询，是不正确的。”

“最重要的是，你们报章要向砂州人民说，那些受这旅游税影响的，大部分都是来自西马半岛，因为有75%的税款是来自半岛，不过砂州却从中受益，因为整体的税收，会是被平分3个区域，而不是14个州。”

“砂州会从中取得3分之一。所以，砂州没有什么好失去的，而是得到更多。”

他说，征收最多的地区是来自马六甲、吉隆坡、雪兰莪及槟城，因为比较砂拉越，这4个地区拥有最多的五星级酒店。

他补充，虽然他是居住在西马半岛，但他是会推广砂拉越州的。