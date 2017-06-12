（本报古晋12日讯）中国驻古晋副总领事张阳表示，大马华族得天独厚，即在语言上有独特的本领，至少都会三种语言。

他说道，语言是用于表达想法及思想，而歌曲则是用于表达情感，既然本地华人拥有应用多种语言的天份，就应当鼓励年轻人创作不同语言的歌曲。

他举例，当国际艺人在其他国家演唱时，最高潮的部分并不是他个人的拿手曲，反而用当地语言唱一首当地的名曲时，他在台下所获得的掌声是最多的。

张阳是于昨晚出席2017年“文化中国水立方杯”海外华人中文歌曲大赛砂拉越赛区选拔赛时，在致词中如是说道。

代砂远征争荣誉

他表示，该活动从2011年举办至今已有7年的历史，单单去年就有来自32个国家的参赛者参与，而今年则有分别来自37个不同的国家参与。

他披露，来自砂拉越的蔡汭霏也于去年的全国总决赛中获得亚军，更代表马来西亚远赴中国北京参加是述大赛，为砂拉越争光。

他于此鼓励所有参赛者，特别是本次代表砂拉越出征参加总决赛的参赛者，能给予最好的表现。

张阳也在致词中表示，本身将协助转达马来西亚华人演艺人公会砂分会的心愿至该领馆，而该领馆也将给予全力支持，以便该公会能举办更多类似的活动。

24日全国总决赛

另一方面，马来西亚华人演艺人公会砂拉越分会会长拿督陈芍稳较早前在致词中，也预祝所有代表参赛者在6月24日的全国总决赛中取得成功，能为“犀鸟之乡”砂拉越争光。

他表示，该分会于3月27日正式成立至今不足3个月，但却已经成功举办数场赛会。他于此希望各单位能继续给予各方面的支持，包括精神、物资及财力上的支助。