（本报古晋12日讯）夜店超时营业遇警临检，2名工作人员及5名外籍女侍应遭扣查。

古晋警方D7组于昨日凌晨4时，前往本市一间夜店展开突击检查，结果发现有关夜店在超过法定营业时间后，依然有多达40名顾客继续寻欢作乐。

2工作人员一并扣查

警方当即将2名夜店工作人员扣查，过后也将夜店里的影响系统等拆卸起走。

此外，警方在检查夜店的其他工作人员时，发现5名年龄18岁至27岁的印尼籍女侍应，涉及使用旅游准证及滥用工作准证在夜店工作，遂将5名印尼侍应扣查并将交由移民厅调查。