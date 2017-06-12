首页 砂拉越 南砂 砂拉越南砂 夜店逾时营业 警拘5外籍女侍应 2017年6月12日 在Facebook上分享 分享到twitter 涉及使用旅游准证及滥用工作准证在夜店工作的5名印尼籍女侍应遭警方扣查。 （本报古晋12日讯）夜店超时营业遇警临检，2名工作人员及5名外籍女侍应遭扣查。 古晋警方D7组于昨日凌晨4时，前往本市一间夜店展开突击检查，结果发现有关夜店在超过法定营业时间后，依然有多达40名顾客继续寻欢作乐。 2工作人员一并扣查 警方当即将2名夜店工作人员扣查，过后也将夜店里的影响系统等拆卸起走。 此外，警方在检查夜店的其他工作人员时，发现5名年龄18岁至27岁的印尼籍女侍应，涉及使用旅游准证及滥用工作准证在夜店工作，遂将5名印尼侍应扣查并将交由移民厅调查。 留言评论： 最新新闻 “Kompaun”变“Kampua” 网友恶搞警示横幅 2017年6月12日 【黄政贵命案】林咸慈称丈夫夜归 会在楼下冲凉房洗澡 2017年6月12日 纳兹里：不违建国契约 征旅游税砂得益 2017年6月12日 过食用期已呈块状 千瓶优酪乳弃湿地 2017年6月12日 S4S吁挺退出联邦旅游局 砂人不能再被欺负 2017年6月12日