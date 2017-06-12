(本报古晋12日讯)砂州警方过去两周成功查获45宗非法赌博兼逮捕80人，当中黑万占了42宗。

砂州刑事调查主任拿督德夫古玛今日表示，砂州警方在5月29日至6月11日的两周里展开的肃赌行动中，一共成功执行了45次肃赌行动及逮捕了80名涉案人士，当中共有42宗涉及黑万。

负责肃赌行动的有州警察总部与13个警区警方，当中州警察总部刑警组在古晋、巴达旺及泗里街执行了10起行动，其他各自警区负责的行动则有巴达旺9宗、美里5宗、古晋4宗、哥打三马拉汉3宗、民都鲁2宗、诗巫2宗、泗里街2宗、西连2宗、林梦2宗、砂拉卓1宗、实文然1宗、石隆门1宗及沐胶1宗。

起赌金万余

42宗起获黑万的行动中，警方共逮捕了52人，搜获投注金1万1419令吉、手机、打印机、计算机及计帐文具等呈堂证物。

除了黑万，美里警方亦有查获一个非法网赌中心，扣查了18名涉赌人士，起获20台供网赌用的电脑。

同时，美里尼亚警方亦捣获一个非法斗鸡场，查扣6人。另有4人则因为在公开场合聚赌“葫芦蟹”而遭美里警方逮捕。

所有的80名落网人士中男性56人，其余皆为女性，他/她们的年龄介于16岁至73岁之间，当中有3名外籍人士是在斗鸡场落网。

这些涉案人士在落网后均被警方援引1953年赌博法令的相关条文展开调查，至于涉及斗鸡的落网人士，警方也同时援引1962年防止虐待动物法令进行调查。