（峇眼拿督12日讯）副首相拿督斯里阿末扎希证实，上週五在伊拉克摩苏尔市遭政府军击毙，別名为阿布阿富汗的极端组织「伊斯兰国」（IS）成员，就是我国公民莫哈末尼占。

他说，继大马籍恐怖分子莫哈末万迪在敘利亚北部城市拉卡的一场袭击中遭歼灭后，莫哈末尼占是第二名被击毙的大马籍恐怖分子。

「根据警方接获的情报，莫哈末尼占是在伊拉克和当地『伊斯兰国』成员与政府军发生衝突时，当场被击毙。」

阿末扎希也是峇眼拿督国会议员，他是于今午出席选区的「2017年霹雳州农业企业家计划」活动后，在记者会上对媒体发表谈话。在场者包括农业部副部长拿督斯里达祖丁、龙骨州议员拿督沙鲁等。

同时，阿末扎希直言，政府不会协助將莫哈末尼占的遗体运返回国，因为莫哈末尼占必须为自己加入「伊斯兰国」组织，及犯下的错误负责任，若其家属欲把遗体运回我国，就得自行联络其友人。

针对莫哈末尼占之死，他也强调，若任何一方指来自大马的恐怖分子之死是殉教（mati syahid），我国政府也不会承认死者是一名烈士。

「有关莫哈末尼占被击毙是真实的消息，根据之前许多的新闻报道，许多大马人都已在敘利亚及伊拉克丧命。」

此外，询及「伊斯兰国」在东南亚的影响越来越大，他认为，这並非受影响扩大或减少的问题，毕竟该组织的成员属国际性，恐怖组织「马来群岛战斗小组」也属于其成员之一。

「现在涉及其中的人士不仅有来自南菲律宾、大马、印尼及南泰国，也有来自南非及中东，以联合组织一个取代现有执政政府的集团。」

他继说，无论是东南亚国家或世界各国都不曾认可「伊斯兰国」的做法，大马早前也已和菲律宾及印尼政府签署合作备忘录，共同抑制「伊斯兰国」组织在各自国家中扩大。