（吉隆坡12日讯）日前突然宣布倒闭的大马全真健身中心（True Fitness）指示会员转移到另一家健身中心Chi Fitness，惟Chi Fitness表示，他们並未与前者达成类似的协议。

已在大马经营12年的大马全真健身中心（True Fitness）因財务问题，在本月8日突然宣佈关闭，並指將会员转移到Chi Fitness，会员们可在7月3日之后的24个月內，在Chi Fitness继续享有健身服务，直到课程上完或是会员资格到期为止。

不过，Chi Fitness今日在官网发出通告澄清，该健身中心並没有与True Fitness达成任何协议。

换言之，Chi Fitness没有义务接收True Fitness的会员。

「我们需要澄清，我们没有签署任何合约，或做任何安排，以接收True Fitness转移过来的会员。」

Chi Fitness指出，True Fitness曾向他们要求购买2000张在巴生谷（除了Nexus及孟沙购物中心的分行）的健身会员月卡，但截至目前，有关交易仍未正式敲定。

「如果你是True Fitness为现有会员购买1个月月卡的持有者，我们將会在交易达成后，兑现我们的承诺。」

「任何有关True Fitness的疑问，请通过他们的网站www.truefitness.com.my查询。 Chi Fitness对於True Fitness的情况一无所知，谢谢大家的合作及理解。」

集体採取法律行动

大马连锁健身中心True Fitness在毫无预告下，在官网宣佈即日起停止大马健身中心和水疗中心的业务，让会员和职员们非常震惊。

据《星报》报导，逾千名受影响的会员將集体採取法律行动，以寻求赔偿。

这些受影响的会员已於本月9日，在面子书上自发成立「True Fitness投诉」群组，加入群组的包括有关健身中心的会员及职员等，以商量对策。

报导说，虽然健身中心已经倒闭，但由於有的会员签署了分期付款的配套，以致在某些案例中，银行仍会继续按月通过信用卡扣钱。

这个投诉组的领导人吴文森（Vincent Goh，译音，52岁）已草擬了投诉文件准备致函国內贸易、合作社及消费部、政党投诉局、消费者协会等，並会考虑向警方报案。

报导称，他签订的是3年的健身配套，总值3315令吉5仙，以12个月分期的方式付款，目前还剩下7个月还未付款。

他指出，银行一般上不会採取任何行动，直到完成需时45天的调查为止。