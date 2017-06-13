（吉隆坡12日讯）希望联盟4党在商討希联领导层名单一事未能达成共识，时评人建议老一辈领袖让路予年轻领袖，以取得年轻选民和中间选民的支持。

默迪卡民调中心主任依布拉欣指出，相比起老將，如前首相敦马哈迪和公正党实权领袖拿督斯里安华，年轻领袖更显得没有「包袱」。

「现在对抗国阵的反对党已分成两派，即希望联盟和伊斯兰党，我认为让年轻人如（前吉打州务大臣）拿督斯里慕克里兹和（公正党署理主席）阿兹敏阿里担任要职，是更好的选择，因为他们没有「包袱」。」

他接受《东方日报》访问时说，年轻领袖也可以为希联新领导层带来不一样的感觉，因为他们可以吸引新生代选民，也因为没有「包袱」，而获得中间选民的支持。

「若希联新领导层名单还是提名老领袖，就会降低了与年轻选民联络感情的效果。」

他强调，这种「选择」领导人的课题不应再拖延下去，因为选民会从各党所选择的领袖来评价该党及该党的政策，因此尽快决定领导人是当务之急。

而大马民主与经济研究中心（IDEAS）首席执行员旺赛夫也认为，希望联盟必须让年轻领袖担任领导，捨弃老一辈领袖。

根据《当今大马》报导，旺赛夫直言希望联盟应该让阿兹敏阿里成为首相候选人，而慕克里兹则担任副首相一职。

安华坐牢难有作为

他表示，安华是其中一个必须被「捨弃」的领袖，因为身在狱中的他在来届大选，可说是无法有所作为。

「已经是继续前进的时候了，安华必须明白他的时代已经过去了，他必须要放手。这样他们才能发掘出希联中有潜质和能力的人来领导这个联盟。」

时评人拿督谢诗坚则认为，为一个过渡时期的职位而其爭执是毫无意义之事，而在这种状况下，拥有更大呼声的敦马哈迪將会是领导希联的人选。

他说，不管第14届大选落在今年还是明年，希联都必须要有至少半年时间做出准备，根本不应该在这个时间为了希联领导层名单而僵持不下。

他解释，安华目前身在狱中无法作为，公正党主席拿督斯里旺阿兹莎和前副首相丹斯里慕尤丁未能贏得信服，而阿兹敏阿里和慕克里兹也缺乏经验和稳重態度。

因此他认为，拥有人气和能力的敦马哈迪可暂时领导希联，担任过渡期的领袖，以解决此刻希联无明確领导人的危机。

本报昨日探悉，希联四党上週会议无法在领袖层名单达成共识，会议中更出现3份不同的希联领导层名单。从3份希联领导层建议名单可看出，公正党要旺阿兹莎担任希联主席、土著团结党则力爭敦马哈迪出任主席。