在新加坡，无论小贩中心或食阁，当你看到桌上有一包纸巾，千万別一屁股坐下去，那包纸巾代表著座位已被「预订」。

这是新加坡特有的霸位（Chope Seat）文化，人们可在空的座位放上雨伞、纸巾、报纸、名片等隨身物件，就代表宣誓拥有该桌椅的使用权，即可安心去购买食物回来享用。在一般情况下，都能成功佔据一个座位，显示出霸位文化在当地普遍上已经成为当地社会共识。

在新加坡的餐饮场所，人们使用纸巾霸位的方式屡见不鲜，「霸位文化」甚至延伸到图书馆等公共场所。霸位是为了一己方便，这种「霸道」方式让人反感。

今年4月21日晚间，新加坡大巴窑8巷第210座小贩中心发生「拼桌」风波，一对男女用一把紫色摺叠伞留在桌上霸位，隨后一名76岁长者端著食物询问是否可以拼桌但遭到女子拒绝。长者与女子因此发生口角，一名男子赶到后推撞年长者，差点令长者摔倒。

上述事件遭网民拍摄和上传至社交媒体，视频后来在社交媒体上疯传，引起公愤。该对属夫妻关係的男女事后在公共滋扰罪名下被逮捕。

新加坡前国会议员吴俊刚在点评上述事件时，提到许多新加坡人似乎已经把这种「霸位」当作约定俗成，可以接受，並你行我效，蔚然成风。

他坦言，但在外人看来，这也许是一种很怪异的行为。因为「霸位」而起爭执，甚至发生肢体衝突，则更难以令人理解，觉得新加坡人为什么那么不可理喻，竟会为了那么一点小事而大动肝火？这应是很值得我们自我反思的。

在新加坡，可在空的座位放上雨伞、纸巾、报纸、名片等隨身物件，就代表宣誓拥有该桌椅的使用权。

外国人入乡隨俗

新加坡与大马仅有一水之隔，两地人民往来频密，不少国人在长堤彼岸討生活，狮城霸位文化看在国人眼中，究竟是否难以接受？

来自大马，在新加坡担任执行秘书的李慧珍（28岁）不讳言，她在新加坡工作5年，身处异地生活，无论心態上认可霸位与否，都必须接受当地的文化。

「这是一种需求，当地生活的人都很自然的霸位，看见座位被『霸』了也会很自然的寻找另一张桌椅，就连白皮肤的外国人在这里也是『入乡隨俗』。」

她透露，新加坡公司一般规定午餐用餐时间是中午12时至下午一时或下午一时至下午2时，通常都只有一小时。

她坦言，由于商业区人口密度高，一般上，如果不「Chop」（霸位），就很难拿到座位与同事坐在一起，大家只能分散去和陌生人拼桌。

她以个人经验为例，若中午一时准时离开办公室，步行去附近的小贩中心需要10分钟时间，去到小贩中心后需要花费额外5至10分钟等待及寻找空一张空的座位，点餐需要等待5至10分钟时间，再扣除步行回去办公室的10分钟时间，实际用餐时间可能不到30分钟。

「这类拥挤的情况在新加坡商业区的如乌节路、丹绒巴葛的一些小贩中心更是常见。」

不雅行为「高票」第二名

狮城「霸位文化」虽然普遍上能够获得当地人民接纳，却也是当地人最为討厌的行径之一。

当地一个著名论坛就曾经票选出「新加坡人10大不雅行为」，使用纸巾霸位就以高票当选第二名，仅次于硬挤地铁，即当地铁进站门刚开时，不排队抢先衝进去，甚至不让乘客先下车。

「霸位文化」近来在新加坡再度成为热门话题，今年4月12日就有一名「暖男」在上班尖峰时间从淡滨尼巴士总站上车，天天都在巴士后半段霸佔两个座位为9站之后女友上车有位置坐，此事被当地媒体报导后惹来一阵批评。

同样来自大马，在新加坡担任工程师的林家庆（26岁），在新加坡居住已经长达7年，谈及当地霸位文化，他分析，一般上，霸位普遍上分为两类，一类是依据需求保留位置，这普遍都能让当地人接受；第二类则是惹人討厌的佔据额外的资源却不使用。

他举例，如果有4人同时去小贩中心用餐，最多就霸4个座位，不要去霸佔8人坐的大型餐桌，然后迅速购买餐点，尽量让座位空置的时间缩短，回来享用后再让给下一批使用者，这是当地一般上都能接受的做法。

「容易招人厌恶的是佔据额外的资源却不使用的人，比如单独一人吃饭，却霸佔4个空位，还有一些霸了位子，却消失数十分钟不见的人。这显示他们根本没有迫切的需求，浪费了有限的资源。」

林家庆说，虽然社交媒体上不时见到这类让人討厌的霸位方式，但並不代表新加坡处处都充斥这类行为。

他认为，正是因为社交媒体发达，才成了人们对生活中不满发泄的管道，进而被放大来看，以致未曾在新加坡生活过的人对新加坡霸位文化產生厌恶感。

「我在新加坡生活多年，遇见类似的恶劣霸位行径可说少之又少。」

学者认为无需放大审视

新加坡社会学学者蔡明发教授认为，新加坡的霸位文化就是非常普通的地方风俗，与其他国家特有的风俗是一样的，无需用放大镜去检视。

他以香港为例，一个同样属于人口高度密集的亚洲城市，当地茶餐厅的座位也会有供不应求的时候，香港人虽然不霸位，可是他们会站在用餐者的身旁或身后，对用餐者构成压力，当该座位的用餐者离开，再取得他们的座位。

无对错之分

「我们也不能妄加评论这样的做法是对还是错的，这就是当地的风俗。至于风俗是怎么形成的，这个问题则已经无法追究源头，我只能说无论接受与否这就是当地的风俗文化。」

至于小贩中心发生「拼桌」风波，他认为，这起事件只是人与人之间相处时发生的摩擦，因为案件涉及一名年长者及警方开档调查，才让这一起案件成为社会关注的事件。

他强调，新加坡的霸位文化！只是平凡的地方民情，谈不上用社会学角度去深究。