发现不一样的非洲！台湾市一名网友日前曾经前往非洲「马拉威」旅游，将当地一些特色饮食PO上网路，结果意外引起网友热烈讨论，纷纷感叹：「活在台湾真好」。

但是曾姓网友表示，「他们吃串老鼠不是因为贫穷，只是把它当零食吃，当地有自己的主食，跟一般国家差不多。」

曾姓网友12日在脸书社团「爆废公社」PO出图片，当地居民拿着一串未拔毛老鼠，还说：「传统市场看到在卖某当地小吃！」、「哥不敢吃，又想拍照，只好买来请旁边路人吃！」表示这种小吃「没烤，晒干了就吃，请人家吃他很高兴，哈哈。」但是因为怕网友看了会害怕，所以打上了超强马赛克。

曾姓网友接受台湾《ETNEWS》采访时说，其实他将照片PO上网，只是想把特别的经验分享出去，当地人吃老鼠并不是因为贫穷，只是部分人士爱吃的一种零嘴，不是每一个人都喜欢生吃老鼠，马拉威人其实有自己的主食Nsima，这是一种将白玉米磨成粉，再加水煮成固体糕状的食物。

曾姓网友表示，东非内陆国「马拉威」其实没有Discovery形容的如此落后，当地就像亚洲一般国家有城市、乡村或原始村落，城市里几乎也是人手一支智慧手机，而且来自欧洲的散客非常多，还有人在当地开义式、韩式、中式餐厅。

曾姓网友也透露，当地也有许多特别的景观，像是内陆大湖「马拉威湖」，所在处为东非大裂谷开口，晴空万里的景色令他相当难忘，而且晚上没有光害能够看见满繁星；除了自然景观之外，当地也有城市景点、动物园等，每个人，居民也都非常热情好客。