美国《福布斯》公布最新全球最吸金名人榜，美国著名黑人饶舌歌手P.Diddy，去年大赚1.3亿美元（5.54亿令吉），位居100名上榜名人之首。

香港影星成龙是榜上唯一华人，去年吸金4900万美元（2.08亿令吉）排行第39，排名较去年下跌16位。

美国著名黑人饶舌歌手P.Diddy

《福布斯》吸金名人榜每年统计全球歌星、演员和运动员等知名人士，在过去12个月未缴税前的总收入。

《福布斯》指位居榜首的P.Diddy近年音乐作品虽然少，但最近曾於美国举行巡迴演唱会，又因出售名下时装品牌的三分一股份而赚大钱，力压跟隨其后的美国乐坛天后Beyoncé。

名人榜头10名，接近一半是音乐人，排名最高的非音乐界名人是第3的小说《哈利波特》作者罗林（JK Rowling）。

葡萄牙球星C朗拿度排名第5，NBA球星勒邦占士（LeBron James）则排第10。

美国乐坛天后Beyoncé

部分排名：

1. 美国歌手Sean 「Diddy」 Combs 1.3亿美元（5.54亿令吉）

2. 美国歌手Beyoncé Knowles 1.06亿美元（4.52亿令吉）

3. 英国作家JK Rowling 9500万美元（4.05亿令吉）

4. 加拿大歌手Drake 9400万美元（4亿令吉）

5. 葡萄牙球星C朗拿度 9300万美元（3.96亿令吉）

6. 加拿大歌手The Weeknd 9200万美元（3.92亿令吉）

7. 美国电台主持Howard Stern 9000万美元（3.83亿令吉）

8. 英国乐队Coldplay 8800万美元（3.75亿令吉）

9. 美国作家James Patterson 8700万美元（3.71亿令吉）

10. NBA球星勒邦占士（LeBron James） 8600万美元（3.66亿令吉）

11. 美国乐队Guns N’ Roses 8400万美元（3.58亿令吉）

13. 加拿大歌手Justin Bieber 8350万美元（3.56亿令吉）

14. 阿根廷球星美斯（Lionel Messi） 8000万美元（3.41亿令吉）

39. 香港影星成龙 4900万美元（2.08亿令吉）