台湾一名20岁施姓男子担任酒店经纪，但女友却是醋坛子，认为他都接触年轻女性，觉得没有安全感，要求施男换工作，甚至以自杀为要胁，施男受不了女友三天两头就跟他吵架，为了逃离女友的无理取闹及骚扰，前晚拿1把Model Gun JP-915金牛座改造手枪到警局自首，警方初步鉴定有杀伤力，讯后依违反枪炮弹药管制条例移送法办。

警方调查，施男目前在台北市林森北路1酒店担任经纪，之前很迷网路射击生存游戏CS（Counter Strike），所以在2014年在虾皮拍卖买了1只Model Gun JP-915金牛座模型枪，上网找资讯研究如何改枪，之后就放在家中观赏把玩。

去年施男交了1位在美发沙龙担任设计师的女友，当时施男被女友甜美可爱的外型所吸引，展现温馨接送情常常接送女友上下班，没多久女友觉得施男担任酒店经纪都接触的年轻女性，其女友开始觉得没有安全感，要求施男换工作。

但是施男并无一技之长，所以换工作不容易，其女友三天两头就跟施男吵架，因为2人的作息时间不同，施男休息的时候都要应付其女友的质疑争吵，又要应付女友的生理需求，让施男不堪其扰。

最近其女友又以自杀威胁施男换工作，才让施男身心俱疲，为了逃离女友的无理取闹及骚扰，只好向警方自首拥有改造枪枝，图耳根子清静。