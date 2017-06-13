（新山13日讯） 民眾投报怀疑买到「假米」，柔州贸消局局长凯鲁安华今日证实，化验结果显示，这是货真价实的白米。

投报者巴斯卡兰（60岁，自僱人士）因香米饭难咀嚼，心存怀疑，在燃烧生米后，却飘出塑料味，因此怀疑自己买到假米，便前往警局报警

凯鲁安华说，当局接获古来警方通知后，本月7日派员到古来特易购霸级市场向分行经理及货仓管理员问话。同时，执法官员在该超市取走同品牌5公斤和10公斤香米样本共3份，也到该品牌香米位于吉打的包装厂展开调查。

「隔日（8日），相关样本被送到实验室化验。结果显示，所谓的『假米』实为真米，没有参杂包括塑料在內其它物质，消费者无需担心。」

凯鲁安华今日召开新闻发佈会，证实该间霸级市场没有售卖假米。出席者包括柔州贸消局执法组组长艾利斯和行动组组长阿都瓦希。

「当局援引1999年消费者保护法第9条文和第10条文调查。在相关条文下，涉案团体可被判罚款不超过25万令吉，重犯者可被判罚款不超过50万令吉；非团体则可被判罚款不超过10万令吉，或监禁不超过3个月，或两者兼施，重犯者可被判罚款不超过25万令吉，或监禁不超过6个月，或两者兼施。」

他说，由于投报者是向农业部投诉，因此贸消局只能从超市取同品牌香米化验。至于从吉打包装厂取得的样本，其化验结果未出炉。

他呼吁，消费者若面对类似情况，应直接向贸消局投诉。

他透露，4月11日，也有一名民眾称从笨珍宜康省超市购买到「塑料米」，並向贸消局投诉。经化验，证实同样是真米。这也是当局今年接获的唯一一起类似投诉。

他打趣说，幸运的是，我们目前吃的都是真米。当局目前未在市面上发现塑料米。