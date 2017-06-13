（雪邦13日讯） 继上个月甫起获近千万令吉的穿山甲鳞片之后，吉隆坡关税局再破获另宗走私案，288公斤的穿山甲鳞片被冒名为「牡蠣壳」，从非洲迦纳走私到我国！

全国关税局（执法组）助理总监拿督潘迪指出，执法官员依据情报，於本月9日早上10时许，前往吉隆坡国际机舱自由贸易区的空运货舱处展开行动。经检查后，当局发现其中12个箱子內有乾坤，里面装满了穿山甲鳞片。

这批穿山甲鳞片重达288公斤，总值368万8960令吉，是从非洲迦纳透过土耳其航空於本月8日被运抵吉隆坡国际机场。」

从目前所掌握的资料得悉，该集团的目的地是我国。这批穿山甲鳞片在信函被註明为「牡蠣壳」，且收穫地址是在安邦；但调查后发现，该地址並不存在，因此目前也没有任何嫌犯遭到逮捕。

上个月2日及4日，吉隆坡关税局也分別侦破2宗走私穿山甲鳞片的案件，当时的数量重达712公斤，价值918万4800令吉。

若综合上述3起走私案，穿山甲鳞片的总重量高达一吨，因此当局也会调查是否为同一集团所为。

无论如何，当局目前援引1967年关税局法令第135（1）（a）条文，进行调查工作。

根据药典资料记载，穿山甲鳞片具有药用效果，可用於乳汁不通、痈肿疮毒、闭经、关节肿痛等症。