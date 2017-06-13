（奥克兰13日综合电）2016-17赛季NBA总决赛继续进行，勇士回到主场迎来与骑士的系列赛第五战。全场打完，勇士129比120战胜骑士，以总比分4比1完成复仇，夺回总冠军。

数据显示，这是勇士队史的第五座总冠军杯，也是他们主场搬迁到加州之后的第三座冠军杯，还是过去3年内，球队第二次夺冠。

此役，杜兰特出战40分钟，得到39分7篮板5助攻，20投14中，三分球8中5，成为勇士赢球的头号功臣。而整个系列赛，杜少也是勇士能复仇夺冠的主因。也是凭借他的出色发挥，杜少夺下总决赛MVP。

除了KD，库里轰下34分10助攻6篮板，德拉蒙德-格林10分12篮板5助攻，克莱-汤普森11分，替补伊戈达拉20分。骑士这边，詹姆斯拼尽全力得到41分13篮板8助攻，欧文带伤坚持，得到26分。JR-史密斯三分球8中7，入账25分，乐福6分10篮板，特里斯坦-汤普森得到15分8篮板。

首节，勇士率先发力，主队以9比4领先。但之后，金州进攻却突然断电，连续出现低级失误，骑士打出9比0后成功反超。此后，骑士一直掌控着场上局势。单节打完，骑士37比33暂时领先。

韦斯特推到欧文吃技犯

次节，詹姆斯、欧文开始显露疲态，骑士的进攻效率也随之下降。反观勇士这边，杜兰特、库里先后射中3个三分球，彻底打开勇士的进攻闸门，分差在不知不觉间被拉大到两位数。半场还剩3分06秒，场上爆发冲突，韦斯特在一次拼抢中故意推搡欧文吃到技术犯规，但这个动作却惹恼了骑士众将，JR-史密斯和特里斯坦-汤普森在哨响后迎上来与韦斯特发生冲突，也吃到技术犯规。插曲过后，詹姆斯、欧文命中三分，略微止住骑士的输分势头。半场打完，骑士60比71继续落后。

易边再战，骑士打得非常顽强，欧文带伤坚持，开启单挑模式。靠着他的连续得分，骑士一点点将分差迫近。三节后段，双方分差仅剩4分。欧文本节后段下场，骑士进攻再次陷入停滞，勇士领先优势又回到8分。三节打完，骑士93比98暂时落后。

末节，骑士还在做着最后的抵抗，但却已无济于事。尽管詹姆斯一次次杀到内线砍分，但是在对面，勇士显然已决意终结比赛。杜兰特、库里、克莱频繁开火，分差重新回到两位数。此后，骑士逐渐放弃抵抗。比赛还没结束，现场已经成了欢乐的海洋。最终，全场打完，勇士战胜骑士，以4比1的比分，赢下总冠军。