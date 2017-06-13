（麻萨诸塞州13日讯）一项全球性的大规模调查显示，全球每十个人当中就有超过一人肥胖，有22亿人超重，每年有数以百万计的人死於与肥胖相关的健康问题，形成令人不安的全球公共卫生危机。

一项12日在《新英格兰医学期刊》（New England Journal of Medicine）发表的调查报告显示，自1980年首次展开调查以来，全球73个国家的肥胖人数增加了一倍以上。最新报告把超重与肥胖问题视为「一个日益严重、令人不安的全球公共卫生危机」。

在2015年，超重问题影响22亿人口，相当於全球30%的人，其中1.08亿儿童和超过6亿成年人属於肥胖人群，即5％的儿童和12％的成年人肥胖。儘管儿童肥胖率低於成年人，但许多国家的儿童肥胖率增速高於成年人。这一年死於心血管疾病、糖尿病、癌症和其他同超重有关的疾病的人数高达400万人。

不论是在富国或穷国，肥胖问题都日益严重。虽然儿童的肥胖率依然比成人来得低，但其增速却较快。其中，中国和印度的儿童肥胖人数最多，分別有1530万和1440万人。超重与肥胖通常以身体质量指数衡量，其计算方法是体重（千克）除以身高（米）的平方。一般认为，这个指数超过25为超重，30以上则属肥胖。

上述研究归纳了195国、为期35年的相关调查。