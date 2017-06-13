（本报古晋13日讯）砂行动党主席张健仁国州议员今日直言﹐旅游税法案如果不是先在联邦内阁中获得支持并通过的话﹐就不会有机会在国会中获得提呈﹐所以在旅游税课题上﹐当前来自砂拉越的6位联邦部长才是需要因此向砂拉越人民道歉的罪魁祸首。

张健仁是在今午于砂行动党总部召开的新闻发布会上发言时﹐如是表示。他说﹐任何政府法案一旦在国会中被提呈的话﹐就几乎是100%会在国会中通过。

“那是因为﹐国阵在国会中拥有了绝对的多数代表。”

唯他表示﹐如果6位来自砂拉越的联邦部长在联邦内阁中不支持旅游税法案在国会中提呈的话﹐那是项法案就永远不会在国会中被提呈。

“如果诚如砂国阵所指一般﹐旅游税政策是在侵蚀砂拉越的主权的话﹐那全砂人民将会想要了解的是﹐既然有关法案侵犯了砂拉越主权﹐那砂国阵的联邦部长们为何还在联邦内阁中通过该项法案﹖”

6砂拉越联邦部长需向人民道歉

他因此指出﹐归根究底﹐旅游税法案能够在国会中获得提呈﹐罪魁祸首就是来自砂拉越的6位联邦部长﹐所以他们必须因此向砂拉越人民道歉。

他续称﹐旅游税法案也并非是近年来唯一一项获得砂国阵联邦部长支持通过﹐并侵蚀砂拉越权益的联邦法案。

他透露﹐其它含有不利砂拉越权益元素的法令﹐就包括了2012年领海法令﹑2014年消费税法令﹑2016年国家安全理事会法令﹑2017年哈迪的伊斯兰刑法动议﹑以及每年对砂拉越不公的财政预算案法案等。

他更指出﹐在旅游税课题上﹐砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长拿督阿都卡林必须坚持立场﹐并在确保砂拉越的旅馆毋需缴付旅游税的同时﹐也确保该6位有份在联邦内阁中让旅游税法案通过并在国会中提呈的联邦部长向砂拉越人民道歉。

他不忘表示﹐如果经过一轮骂战后﹐砂拉越的旅馆却还是需要缴付“旅游税”的话﹐那是场骂战就将是于事无补的。