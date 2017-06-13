无綫节目《关你家事》昨日播出的一集请来黄宇诗男友Peter前妻陈小姐Cady、杨卓娜及敖嘉年等亮相。Cady剖白与前夫因「小三」入侵而令婚姻破裂，当中「小三」矛头直指向已过世著名作家、词曲家黄霑的女儿黄宇诗。

Cady亲自在节目剖白

艺人黄宇诗男友Peter的前妻Cady，直指宇诗是「小三」。Cady称「小三」宇诗介入前，他们的婚姻是存有问题，故她报读人生课程图改善夫妻关係，不料丈夫因此认识「小三」，Cady更表示曾见过Peter在家中与「小三」玩facetime，对话中对方叫Peter做「BB」时，扬言这是她绝对不能接受。宇诗方面早已作出澄清，她称是Peter与前妻分居后，她才与Peter开始拍拖。

Cady称自从第二位儿子出世后，家庭出现经济问题，故就报读人生课程以改善夫妻关係，但就令前夫结识了小三。Cady称於报纸报道上得知前夫与女方过从甚密，因而確认女方是第三者。她表示曾相约前夫面谈沟通，但变成互相指摘对方的不是。Cady透露曾怀疑自己患上抑鬱，她哽咽表示当前夫离家后，她独自照顾三位子女令她心力交瘁：「子女都会问为何爸爸不回家？我就叫他们去问爸爸，因为我真的不懂如何回答。第一我不是我前夫，我不能代表他，我亦怕答错会影响他们的关係，我不想因为自己与前夫的关係影响到三个小朋友对他的看法。不管怎样，他都是子女的亲生爸爸。」

江美仪也听到哭。左为麦长青。

Cady又泪洒当场地表示曾被儿女询问会否与前夫復合：「当他们问我会不会与爸爸復合，我答相信没有可能，因为爸爸刚刚离开，可能过一段时间会回来。（儿女支持你？ ）二儿子会抱着我，说没事的。」

讲到其长女及二儿於今年却选择跟隨前夫生活？Cady表示儿女有反叛期，她称曾与长女发生衝突，眼见拍拖的长女似乎重蹈自己的覆辙，令她相当担心：「她有地方copy我，我也担心她。」

主持江美仪又问Cady会否担心长女与二儿跟隨爸爸居住，会与小三相处得比她更融洽？Cady无奈说：「没什么好怕。」

黄霑搞婚外情致家庭破裂女儿黄宇诗也当小三。

同场杨卓娜听到Cady的遭遇亦不禁落泪。

黄霑与女儿黄宇诗。

节目中提到Cady於半年前开始另一段感情，但小三却向传媒重提与Cady的旧事，更公开Cady及三位子女的照片，令Cady陷入情绪困扰。Cady被问到认为小三为何作出此举，她就暗指黄宇诗「搏见报」：「作为艺人都想要有新闻，好的消息是新闻，不好的消息也是新闻。要看自己价值在什么位置，我（看到）没有以前那么紧张，但都觉得受干扰，例如有电话会打来，我每一年都旧事重提。（影响儿女？ ）子女都习惯。（觉得对方做新闻？）也不到我理啦，都离婚了，关我鬼事。」

主持江美仪於节目尾声又问到Cady会否曾对小三有报復之心？她直言曾打算报復：「曾几何时真的有，会有。但真的要找个聆听者，可以帮你保密的人。」

Cady最后又透过节目向已跟隨前夫生活的长女传话：「如果过往妈咪讲的事令妳受伤害，我再次讲对不起，令你释怀也好，原谅我也好。」