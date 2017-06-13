（华盛顿13日综合电）美国首都华盛顿特区和相邻马利兰州的检察长12日联名对美国总统特朗普提起诉讼，控告他作为总统违反美国宪法中的薪酬条款，寻求通过法院立案审理迫使特朗普公开纳税申报表。白宫当即指责这一诉讼具有党派政治动机。

这是美国首次由政府实体发起针对特朗普的诉讼。华盛顿特区检察长卡尔-拉辛和马利兰州检察长布赖恩-弗洛斯在呈交马利兰州联邦地区法院的起诉书中说，特朗普今年1月就职以来，打破避免所任公职与私人利益冲突的多个承诺，收受外国政府费用和利益数以百万美元计，不仅“史无前例地违宪”，也破坏了美国政治制度完整性。

两名检察长还表示，如果联邦法官同意立案，将要求获取特朗普的财务记录，包括他自竞选以来一直拒绝公布的纳税申报表，以评估其与外国政府的经济往来状况。他们还指责共和党占据多数的国会参、众两院没有认真对待特朗普所涉利益冲突问题。

2检察长皆是民主党人

由于两名检察长都是民主党人，白宫发言人斯派塞就此在12日的白宫例行记者会上回应说：“不难得出这样的结论：党派政治可能是（诉讼）动机之一。”斯派塞说，预期特朗普政府将寻求阻止联邦法院立案受理。

美国宪法薪酬条款规定，联邦政府官员未经国会同意，不得收受外国政府任何礼物、薪酬、官职或荣誉头啣。美媒援引法律界人士解读说，根据这一法律，包括总统在内的美国政府官员不得从与外国政府有经济往来的公司运营中获利。